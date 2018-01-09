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ABD polisi 2017'de bin kişiyi öldürdü

ABD'de polis kurşunuyla ölenlerin sayısı 2017 yılında arttı. İstatistiklere göre ölenlerin yüzde 22'sini siyahiler oluşturuyor.

09 Ocak 2018 Salı 20:39
ABD polisi 2017'de bin kişiyi öldürdü

Deutsche Welle'nin Washington Post gazetesinin yayımladığı rapordan aktardığına göre, ABD'de 2017 yılında 987 kişi polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Açıklanan sayılar, 2017 yılında polis kurşunuyla ölenlerin sayısında artış olduğunu gösteriyor.

GEÇEN YILA GÖRE 24 KİŞİ ARTTI

Washington Post gazetesi son üç yıldır kendi istatistikleri, resmi açıklamalar ve sosyal medyada yer alan vakalardan topladığı verileri yayımlıyor. Buna göre 2017 yılında polis kurşunuyla hayatını kaybedenlere, 2016 yılına göre 24 kişi daha eklenmiş oldu.

2015 yılında ise polis kurşunuyla ölenlerin sayısının 995 olduğu bilgisi verildi.

ÖLDÜRÜLENLERİN 68'İ SİLAHSIZ

2017 yılında polisin ateş açması sonucu silahsız 68 kişinin öldüğü, bu sayının 2015 yılına göre azalmış ancak 2016 yılına göre de artmış olduğuna yer verildi.

ÖLENLERİN YÜZDE 22'Sİ SİYAHİ

Washington Post'un raporuna göre, polis kurşunuyla öldürülenlerin yüzde 22'sini siyahiler oluşturuyor. Bu kişilerin 19'unun silahsız kişiler olduğuna dikkat çekiliyor.

Polis kurşunuyla hayatını kaybeden siyahilerin sayısının 2016'ya kıyasla iki ölüm vakasıyla arttığı belirtilirken, 2015 yılına kıyasla ise keskin şekilde azaldığı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Ferguson'da siyahi genç Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından geniş çaplı proteso eylemleri düzenlenmişti.

2015 yılında 35 silahsız siyahın polis kuşunuyla öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Washington Post gazetesine konuya ilişkin açıklama yapan polis uzmanı Chuck Wexler, kamuda oluşan büyük bilinç sayesinde polis yetkililerinin operasyonlarında silahsız kişilere karşı daha dikkatli olmalarını sağladıklarına yol açtığına dikkat çekti.

SİYAHİLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD'de siyah vatandaşların polis kurşunlarına hedef olması büyük bir protesto dalgasına yol açmış, birçok eyalette ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenmişti.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın verilerine göre 2017 yılında 46 güvenlik memuru görev sırasında hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 20:39
  1. Washington Post
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