ABD: PKK'yı onlara karşı savaştırabiliriz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in kendisine 'YPG'nin PKK'ya karşı savaştırılabileceği' teklifini sunduğunu söylerken, "Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD'nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK’ya karşı savaştırılmalarının mümkün olmadığını söyledik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında dün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canikli, özetle şunları söyledi:

PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ve bu durumun da Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik. ABD'nin Türkiye ile müttefikiyle çalışması gerektiğini ifade ettik. Mattis'in yaklaşımı bu örgütü (YPG'yi) PKK'dan ayırabilecekleri şeklinde, PKK'ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını ve hiçbir zaman YPG ve PYD'nin PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını hele PKK'ya karşı mücadele ettirilmelerinin mümkün olmadığını söyledik. Çünkü bu örgüt, kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor. Aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar.

Esas çözüm ABD'nin YPG-PYD olan ilişkisini sonlandırması ve bugüne kadar verilen silahların geri alınması.

'DEAŞ İLE YPG'NİN İTTİFAK YAPMAYACAĞINI SÖYLEDİ'

PYD ve YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri bizim açımızdan tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde bir kabulleri var. PYD ve YPG'nin SDG içerisinde tamamen temizlenmesi gerektiğini ifade ettik. Beklentimizin terör örgütleriyle iş birliği yapmak değil Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu doğru yöntemin bu olduğunu kendilerine ifade ettik. Mattis, YPG'nin DAEŞ'le ittifak yapmayacağını söyledi. PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, SDG bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik.

'SDG İÇERİSİNDEN ÇIKARTILMASI KONUSUNDA KARARLILIK GÖRMEDİK'

ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadele hususundaki hassasiyetine saygı duyduklarını ifade ettiler. PYD/YPG terör örgütü ile ilgili olarak onların SDG içerisinden çıkartılması konusunda bir kararlılık görmedim. YPG ve PYD'nin de PKK gibi bir terör örgütü olduğu gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya konulunca da oradan bir çıkış yapmaları gerekiyor.

'YPG'YE SİLAHLARI BİZ VERMEDİK DEDİ, AKSİNİ ORTAYA KOYMADIĞIMIZ SÜRECE İNANIYORUZ'

YPG'ye silahları kimin verdiğini bilmiyoruz. Sayın Mattis, Afrin'de terörist unsurlara hiçbir silah desteği ve mühimmat sağlamadıklarını, yani PYD ve YPG'ye, Afrin'de şu anda Türkiye'ye karşı faaliyet içerisinde olan terör unsurlarına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde silah, mühimmat desteği sağlamadığını ve orada kullandıkları silahların kendilerine ait olmadığını ifade etti. Aksini ortaya koymadığımız sürece müttefikimizin bu beyanına inanıyoruz.

'PKK İLE MÜCADELEDE DESTEĞE DAHA SOMUT DESTEK VERECEKLERİNİ İFADE ETTİ'

Sayın Mattis, PKK terör örgütü ile Irak'ta yapılan, yapılacak olan mücadelede bundan sonraki dönemde kendilerinin aktif, daha somut, net destek vereceklerini, özellikle istihbarat bağlantılı olacak şekilde destek vereceklerini de ifade etti.

'DOYURUCU, İNANDIRICI BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTIK'

PYD/YPG terör örgütünün DEAŞ'le yakın iş birliği içinde olduğu ve bazı DEAŞ unsurlarını Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığını, kullandığını tespit ettiğimizi Mattis'le paylaştık. Deyrizor'da, Afrin'de ve Münbiç'te, hapishanelerde PYD/YPG'nin elinde bulunan DEAŞ'lı teröristleri bize karşı savaşmaları karşılığında serbest bıraktığını söyledik ve belgelerini de doyurucu, inandırıcı bir şekilde kendisi ile paylaştık.

'NATO, ZEYTİN DALI İLE İLGİLİ OLUMSUZ DEĞERLENDİRME YAPMIYOR'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 'Türkiye'nin orantılı ve ölçülü bir biçimde karşılık vermesini bekliyoruz' açıklaması) Sayın Genel Sekreter'de, Zeytin Dalı Operasyonuyla ilgili hiçbir olumsuz değerlendirme söz konusu değil. Elbette NATO Genel Sekreteri olarak, böyle bir çatışma ortamında genel beklentiler, talepler olarak bunları gündeme getiriyor."

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