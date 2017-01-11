ABD PKK'yı masada istiyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında Suriye’deki uzun vadeli politik çözüm arayışlarında PKK'nın Suriye kolu PYD'nin de masada yer alması gerektiğini söyledi.

Toner, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çözüm arayışlarının "tek çözüm" yolu olduğunu düşündüklerini belirterek, "(Barış görüşmelerinde) kimin yer alacağı, ilgili gruplara ve Suriye halkına kalmış" değerlendirmesinde bulundu.

Toner, PYD’yi işaret ederek, "Suriyeli Kürtler de bu sürece dahil olmalıdır" diye konuştu. "PYD'nin masada yer alabileceğini mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Toner, "Bizim düşüncemize göre bir noktada onlar da bu sürecin bir parçası olmalıdır" dedi.

Toner, "PYD sahada temsiliyeti olan bir grup. Suriye'deki uzun vade çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Toner, ABD’nin, PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye silah vermediği yönündeki iddiayı da tekrar etti.

Bu sözlerinin üzerine ise Toner’e ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın ABD Senatosunda yaptığı bir konuşmasında Pentagon’un PYD’ye silah verdiğini kabul ettiği hatırlatıldı. Toner, Carter’ın açıklamalarının yanında olmadığını belirterek, "Silahların PYD’ye verilmediği yönündeki sözlerini" yineledi.

"Eğer PYD, PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz?"

PKK ve PYD'yi "farklı gruplar" olarak değerlendiren Toner, "Eğer PYD, PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz?" şeklindeki soruya, PYD'nin IŞİD'e karşı "önemli bir güç" olduğu yönündeki sözlerini tekrar ederek, "Türk hükümetinin PYD ile ilgili hassasiyetini göz önünde bulunduruyoruz" şeklinde konuştu.