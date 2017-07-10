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ABD PKK'ya 184 TIR'lık sevkiyat

ABD'nin, terör örgütü PKK/PYD'ye DEAŞ ile mücadele adı altında askeri sevkiyatları sürüyor. İki ayrı sevkiyatta askeri araç gereçle mühimmat taşıyan toplamda 184 tır, Rakka'nın kuzeyinde konuşlu PKK/PYD unsurlarına gönderildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:47
ABD PKK'ya 184 TIR'lık sevkiyat

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplamda 184 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

184 TIR Haseke'ye girdi

Haseke'deki Anadolu Ajansı kaynaklarından alınan bilgilere göre, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 184 tır, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.

Konvoyda, yakıt tankerleri ve zırhlı Hummer araçları dikkati çekerken, kaynaklar sevkiyatın, Rakka'yı DEAŞ'tan almak için "son hamle hazırlığı" kapsamında yapıldığını iddia etti.

  • Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edinilen belgede, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.

ABD savaş uçakları dün Suriye’nin Rakka şehrinde terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin mevzilerini yanlışlıkla vurdu. Bombardımanda 40 teröristin öldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:47
  1. Suriye
  2. Amerika
  3. Abdullah Öcalan
  4. Anadolu Ajansı
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