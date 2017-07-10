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ABD PKK'ya 184 TIR silah gönderdi

ABD, DAEŞ'le mücadele bahanesi ile terör örgütü PKK/PYD'ye 184 TIR daha mühimmat gönderdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:31
ABD PKK'ya 184 TIR silah gönderdi

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye,  DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Son bir hafta  içinde yapılan iki sevkiyatta toplamda 184 TIR, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt  unsurlarına gönderildi.

Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, 5 Temmuz'da 82, 9  Temmuz'da 102 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 184 tır,  Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.

Konvoyda, yakıt tankerleri ve zırhlı Hummer araçları dikkati çekerken,  kaynaklar sevkiyatın, Rakka'yı DEAŞ'tan almak için "son hamle hazırlığı"  kapsamında yapıldığını iddia etti.

Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile  26 Haziran'da toplam 120 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yaptı.

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgede,  Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12  bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır  makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan  yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü. Ayrıca aynı  kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı  tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer  aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık  Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibarıyla  başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri  yardımda bulunduğu biliniyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:31
  1. ABD
  2. rakka
  3. PYD
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