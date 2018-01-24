ABD, PKK/PYD için güvenli bölge istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısı Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” 5’inci gününe girerken ABD’den şaşırtan bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin’e ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin, Suriye’nin kuzeybatısında oluşturulan ‘güvenli bölge’ için Türkiye ile çalışmak istediğini söyledi.

Konuyu Akit’e değerlendiren AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Özelikle bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onayı olmadan, planı olmadan herhangi bir planın uygulanmaya koymasının da imkanı yoktur. ABD’de bunu görmüş vaziyettedir. Dolayısıyla da açıklamalarını ona göre düzenlemiştir. ABD, Zeytin Dalı Harekâtı’yla bir telaş içerisine girmiş olabilir” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ise, “Türkiye’nin, YPG’nin de içinde bulunacağı bir tampon bölge önerisi, onların da bir meşru güç gibi muhafaza altında bulunduracakları bir bölge gibi bir takım önerilerle gelecek olurlarsa, bu kabul edilmez” şeklinde konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız da, “ABD, Türkiye’nin bu konuda ciddi olduğunu, asla geri adım atılmayacağını gördü” şeklinde yorumladı.

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA