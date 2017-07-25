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ABD, PKK'nın sayısını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, YPG'nin asker sayısını açıkladı

25 Temmuz 2017 Salı 21:34
ABD, PKK'nın sayısını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu "Suriye Demokratik Güçleri"nin asker sayısını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) yaklaşık 50 bin savaşçısının olduğunu söyledi.

Pentagon'daki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Albay Davis, bir yıl öncesine kadar DSG'nin 20 bin kişilik grup olduğunu, ancak şimdi 50 bin kişiye ve çok etnikli bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

DSG’nin DEAŞ’le mücadelede  etkin olduğunu belirten Albay Davis, şunları kaydetti:

“SDG'nin etnik kompozisyonunu değiştirmek için çok çalıştık. Başlarda sadece etnik Kürtlerden oluşuyordu. Başta Sünni Araplar olmak üzere diğer etnik grupların memnuniyetle karşılandığı büyük bir çadır kurmaya çalıştık. Şimdi Kürtlerle Sünni Araplar arasında yarı yarıya bölünmüş durumda.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 21:34
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