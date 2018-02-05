ABD, Münbiç'te blöf yapıyor

ÇINAR DEMİR/ANKARA

Güvenlik Uzmanı Oktay Tepe, Akit’e çarpıcı tespitlerde bulundu... ABD’nin son teknoloji ürünü silahlar ve kamuflajlarla donattığı PKK/PYD’li teröristlerin Türk ordusu karşısında hiçbir şansının olmadığını vurgulayan Tepe, “Yapımı yıllar süren tünel ve kule sistemleri birkaç saat içinde ele geçirildi. Demek ki silahlar tek başına bir şey ifade etmiyor. ABD, Körfez Savaşları sırasında Afrika ülkelerinden taburlar, alaylar satın aldı. Silahları var ama askerleri olmadığı için savaşacak militanları satın alıyorlar. Dün Afrika’dan satın alıyorlardı, bugün Suriye’den alıyorlar. Emperyallerin çoğunda da teknoloji ve ordu var, asker yok. Halbuki savaşı ruhu olan milli ordular başararak neticelendirir” dedi.

ABD’DE 1 CENTE ADAM VURUYORLAR

“ABD, Kamboçya ve Vietnam savaşlarında yenilmesine sebeb olan tünel ve kule sistemlerini alıp sosyalist dinsiz örgüt PKK/PYD’ye aktardı” diyen Tepe, “ABD yönetiminin halkına itibar kaybettirmeye hakkı yok. Yıllardır sosyalistler, komünistler en büyük düşmanlarıydı. Şimdi ise Amerikan halkından topladıkları vergileri sosyalist terör örgütlerine aktarıyorlar. Trump, ülkesinde kuyruğundan yakalanmış tilki gibi çaresiz. Trump’ın ülkesinde 1 cente adam vuruyorlar. Sokakta yatan evsizlerin sayısı son 2 yılda yüzde 60 artış gösterdi. Dünyaya ve ABD vatandaşlarına dayatılan tüm bu sıkıntılar, pervasız bir yönetimin ayakta kalması için” diye konuştu.

Tepe, “ABD, Afrin ve Münbiç konusunda Türkiye’ye blöf yapıyor. PYD’nin bitmemesi için çaresizlik içinde her yola başvuruyor. ABD sadece kendi halkına değil, NATO’ya da ihanet edip üyelerin konumunu sorgulamasına sebeb oluyor. Yani NATO’da çatlak ABD yüzünden sıradanlaşıyor” ifadesini kullandı.