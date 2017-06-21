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ABD-PKK ortaklığı belgelendi

ABD’den YPG’ye verilen silahların seri numaraları paylaşılmaya başlanmış olsa da Türkiye, silahlarla ilgili sahada ayrı çalışma yürütüyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:24
ABD-PKK ortaklığı belgelendi

Rakka Operasyonu’nu ortak yürüttüğü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’ye çok sayıda silah temin eden ABD, Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı ve endişeleri gidermek için silahların seri numaralarını paylaşmaya başladı. Türkiye de bununla yetinmeyerek sahada bu silahlarla ilgili çalışma yürütüyor.

Hafta sonu Hakkari’de etkisiz hale getirilen teröristle birlikte ele geçen silahlar arasında, seri numarası kazınmış halde bir AT-4 tanksavar silahı bulundu.

ABD TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BESLİYOR

ABD’nin YPG’ye verdiği silahlar arasında bin adet AT-4 olduğu ABD medyasında da yer almıştı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konunun haziran sonunda yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda gündeme getirileceğini, konuyla ilgili rahatsızlığı ABD’li mevkidaşı Jim Mattis’e ileteceğini açıkladı.

Operasyonu Türkiye ile ilişkileri bozmadan tamamlamak hedefindeki ABD, attığı tüm adımları Türkiye’ye rutin şekilde rapor ederken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üzerinde sadece Rakka operasyonu için verilen silahların Türkiye’ye geçmemesine yönelik denetim mekanizması oluşturdu. PYD/PKK’ya verilen silahlar konusunda Mattis ve Işık arasında operasyona ilişkin değerlendirme görüşmeleri de yapılıyor.

MEKTUP GÖNDERDİ

Rakka operasyonunun PYD/YPG ile yapılmasından rahatsızlık duyan Türkiye’ye güvence veren ABD, silahlara ilişkin tüm ayrıntıları paylaşılacağını bildirmişti. Edinilen bilgiye göre, verilen silahların seri numaraları Türkiye ile paylaşılmaya başlandı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Mattis’in geçen hafta Işık’a, PKK/PYD’ye sağlanan silahlarla ilgili detaylı mektup yolladığını açıkladı. Dunford, kendisinin de konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştüğünü belirterek “Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız” dedi.

MASAYA YATIRILACAK

ABD’den YPG’ye verilen silahların seri numaraları paylaşılmaya başlanmış olsa da Türkiye, silahlarla ilgili sahada ayrı çalışma yürütüyor. Ele geçirilen silahlar tek tek kontrol ediliyor. Geçen hafta sonu Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Yeşilova Bahar Deresinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristle birlikte bir AT-4 tanksavar silahı ele geçirildi. Tanksavarın seri numarasının silinmiş olduğu dikkat çekti. ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği silahlar arasında, ilk sevkiyatta, AT-4 tanksavarlardan bin adet bulunuyordu. Güvenlik kaynakları, silahın seri numarasının teröristler tarafından mı yoksa teröristlere verilirken mi silindiğine dair soru işaretleri oluştuğunu vurguladı. YPG’nin elinde RPG 7’ler, SPG 9 geri tepmesiz toplar, Biksi makineli tüfekler ve Doçka’lar da bulunuyor. Bakan Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Mattis ile silah sevkiyatı konusu tekrar masaya yatırılacak.

Milliyet

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:24
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. YPG
  4. Jim Mattis
  5. NATO
  • çağlarçağlar5 sa önce
    incirlik kapatılmalı , abd nin eli ırak ve suriyeden çektirilmeli müdahale etmek gerekiyor natodan çıkmalıyız, bu pkk pisliğinin artık sonu geldi ancak abd yine iş başında açık şekilde üstelik,bu hadsizlere haddini bildirmeyi yüce ALLAH nasip etsin bu millete inşaALLAH...
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20235 sa önce
    abd ağzıyla kuş tutsa bizim için israille birlikte terörist bir ülkedir bunu 90 lı yılların sonunda sayınGKBaşkanı Doğan Güreş'de güneydoğu teftişleri kapsamındada teyit etmişti yani olanlar sonuçta askerimize oluyor yazık değilmi..? çünkü bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmekle eş anlamlı olananlayış manzumesinin mensubu olarak bunu beyan etmekteyiz nitekim daha iki gün önce barbarlığını vahşiliğini göstermek üzere yolun ortasında bir genç kızkardeşimizi hunharca yaralayıp onun ölmesi için etrafında beklemedilermi ? bizimde gıkımız çıkmadığı gibi hesap günündede sesimiz çıkamayacak dolaysıyla sorumluluğumuzu bilmek mecburiyetindeyiz !!!
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