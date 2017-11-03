ABD-PKK işbirliği bir kez daha belgelendi

Almanya'da yayımlanan ARD'nin ''Panorama'' programında, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ABD ordusu arasındaki yakın ilişki ele alındı. Programda, Suriye'deki ABD kuvvetlerinin en üst düzey komuta merkezindeki isim olan General Raymond Thomas ile yapılan röportajda ABD'li general, terör örgütü PKK ile ''müttefik'' olduklarını kabul ediyor. ABD'li yetkililer, YPG ve SDG gibi isimleri alsa da bu grubun tamamının PKK olduğunu bildiklerini ifade ediyor.

Programda, ''Alman solunun en iyi dostu' olarak nitelenen terör örgütü PKK, nasıl oluyor da emperyalist olarak ifade edilen ABD ile birlikte çalışıyor?'' sorusu yöneltiliyor.

"ABD HEPSİNİN PKK OLDUĞUNU BİLİYOR"

Almanya'da yayınlanan programda, isimleri YPG ya da SDG şeklinde olsa da bu yapılanmalarının tamamının PKK olduğu gerçeğinin ABD tarafından gayet iyi bilindiği vurgulandı.

PKK ile ABD arasındaki silah kardeşliğinin o denli ileri gittiğine değinilirken, Amerikan ordusunun özel kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya ait sembolleri omuzlarına takarak basına poz dahi verdikleri kaydediliyor.

Suriye'deki ABD'li General Raymond Thomas ile yapılan röportaja da yer verilen haberde, ABD'li general, DEAŞ'a karşı verdiklerini iddia ettikleri mücadelede PKK ile ''müttefik'' olduklarını kabul ediyor.

"MARKSİST DEĞİL DEMOKRATLAR"

Bir gazetecinin, ''PKK Marksist bir örgüt değil mi?'' sorusunu yanıtlayan ABD'li general, PKK üst düzey yöneticileri ile yaptıkları toplantıda kendilerine yeni bir isim almalarını önerdiğini itiraf ederken, ''Ben onlara Markist değil, demokrat diyorum'' ifadesinde bulunuyor.