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ABD petrollerinde şok! yere çakıldılar...

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varille beklenenden fazla geriledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
ABD petrollerinde şok! yere çakıldılar...

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varille beklenenden fazla geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının 4 Ağustos ile biten haftada 6,5 milyon varil (yüzde 1,3) azalarak 475,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Bir önceki haftada 1,5 milyon varil gerileyen stokların 2,7 milyon varil daha azalması bekleniyordu. ABD'nin ticari ham petrol stokları, bu sonuçla son 18 haftanın 15'inde gerilemiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 678,9 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

- Benzin stokları da geriledi

ABD'nin haftalık benzin stokları da 4 Ağustos haftasında 3,4 milyon varil (yüzde 1,5) azalarak 231,7 milyon varile geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,4 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki haftada 2,5 milyon varil azalmıştı.

EIA verilerinin açıklanması sonrası ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 49,39 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 0,6 kazançla 52,46 dolara yükseldi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
  1. ABD
  2. EIA
  • abdoabdo1 sa önce
    zaten bu sebepten saldırıyor abd. aynı zamandaorta doğuda petrol için varlar. yani bir taşla iki kuş vurma misali. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ....
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