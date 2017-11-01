ABD: Peşmerge iyi bir müttefikimiz oldu

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni DAEŞ'le savaşta iyi bir müttefik olarak gördüklerini söyledi. Nauert günlük basın toplantısında Kürdistan'da basın üzerindeki baskıyı eleştirirken, Erbil ile Bağdat'a da diyalog çağrısı yaptı.

'HÂLÂ GÜÇLÜ BİR KUVVET OLARAK GÖRÜYORUZ'

Nauert, "ABD Kürtleri Irak'ta DAEŞ'le savaşta hâlâ iyi bir müttefik olarak görüyor mu?" sorusuna, "Tabii ki, buna şüphe yok. Kürt peşmergenin çalışkanlığına ve cesaretine minnettarız. Bu değişmedi. Buna her zaman inandık ve onları hâlâ güçlü bir kuvvet olarak görüyoruz" yanıtını verdi.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Amerikalı sözcü, Iraklı Kürt gazeteci Erkan Şerif'in öldürülmesi ve Kürt kanallarına merkezi hükümet tarafından yasak getirilmesine ilişkin soruya yanıtında, "Basın özgürlüğünü destekliyoruz. Birçok ülkede, daha az değil, daha fazla ses çıkmasının demokrasi için iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. Nauert, "Yaşananları haber yapan, Irak halkına daha fazla bilgi vermeye çalışan bir gazetecinin yasını tutarız" ifadelerini kullandı.

'BAYRAK YASAĞI IRAK'IN İÇ MESELESİ'

Nauert, Bağdat hükümetinin İsrail bayrağını yasaklamasını 'Irak'ın iç meselesi' diye değerlendirdi.