'ABD para veriyor, CHP kalkan oluyor'

İşte Perinçek'in söz konusu yazısındaki ilgili bölümler:

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG/ PYD’yi sınır boylarımızdan temizlemek için harekât halinde. Türkiye-Amerika Savaşı, geleceğimizi belirleyen büyük mücadeledir ve çok kritik bir eşiğe gelmiştir.

ABD’DEN PKK’YA PARA CHP’DEN PKK’YA KALKAN

Size savaşın dış cephesinden ve iç cephesinden iki önemli haber:

Birinci haber: ABD Savunma Bakanlığı’nın yeni yıl bütçesi açıklandı, PKK/YPG/PYD’ye 550 milyon dolar ödenek ayrıldı. Gizlisi saklısı yok, ABD PKK’ya bu yıl kendi Savunma Bakanlığı bütçesinden Türk Lirasıyla 2 Milyarın üzerinde para vereceğini ilan etti. Obama, PKK için “ABD’nin kara gücü” demişti. ABD, Kara Kuvvetlerinin bütçesini de yapıyor.

İkinci haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla “Türk Ordusu Afrin’in içine girmesin” diyor. “Siz yaklaşık 500.000 nüfusa sahip bir kente niye gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız?” diye soruyor (Hürriyet ve Sputnik, 12 Şubat 2018). CHP yönetiminin de gizlisi saklısı yok, Afrin cephesinde kimin koruyucusu olduğunu ilan ediyor.

ABD emperyalizminden PKK/YPG/PYD’ye silah ve para.

CHP ise, PKK’nın Afrin’deki kalkanı.

İkisinin gerekçesi de insan hakları.

PKK terör örgütüne silah ve para vermek, “insan hakları” için.

PKK terör örgütüne Afrin’de kalkan olmak, o da insan hakları için.

BÖLÜCÜ TERÖRE ‘DEMOKRASİ’ KALKANI

CHP, terör örgütü PKK’ya yalnız Afrin’de kalkan değil, her yerde kalkan. PKK bölücülerini hapisten çıkartmak için, Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüdüler. Yürüyüşleri kendi deyişleriyle “Selahattin Demirtaş’ın çığlığı” idi.

Türk Ordusu ve Polisi, PKK’yı hendeklere gömerken, CHP yöneticileri PKK’yı hendeklerden kurtarmaya çalıştı.

Ayn-el Arap’taki (onlar Kobani diyorlar) PKK teröristlerine çiçek götürmek de CHP’nin marifetiydi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtıyla Amerikan-İsrail Koridoruna girip terör örgütlerini temizleyince, Kılıçdaroğlu “Suriye’de batağa saplandık” diye karşı çıktı (Aydınlık, 17 Mayıs 2017).

Kılıçdaroğlu sürekli olarak PKK sorununun “silahla çözülemeyeceğini” savunuyor; “askerî seçeneğe karşıyız” diyor. O zaman silahlı terör örgütünü tanımak dışında bir seçenek kalmıyor!

HDP Kongresi, PKK Terör Örgütüne bağlılığını açıklıyor. CHP, Bölücü Kongrenin baş misafiri ve destekçisi.

CHP yönetiminin tavrı çok açık. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK Terör örgütünü temizlerken, CHP her durumda Bölücü Terörün koruyucusu durumundadır.

Kılıçdaroğlu’nun ve CHP yöneticilerinin “Demokrasi olan yerde terör olmaz” gibi PKK ve HDP ile buluşan, tuhaf görüşleri var. CHP’nin “demokrasisi”, PKK terör örgütünün kalkanı oluyor.

CHP yönetimi, Bölücü Terör Örgütü PKK’yı korurken, ABD’nin gözüne giriyor ama Türk milletini ve Türkiye’yi kaybediyor.