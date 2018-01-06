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ABD Pakistan'dan vaz geçemiyor

ABD Savunma Bakanı Mattis, İslamabad'ın Taliban ve Hakkani grubuna karşı kararlı bir adım atması durumunda bu ülkeye yardımları tekrar başlatacaklarını bildirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:59
ABD Pakistan'dan vaz geçemiyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisine uğrayarak gazetecilerle sohbet etti.

Pakistan ile ilgili soruları yanıtlayan Mattis, ABD'nin geçen sene ağustos ayında açıkladığı Afganistan'daki operasyonların geleceğini şekillendiren Güney Asya Stratejisinin Afganistan'dan değil Pakistan'dan başladığını söyledi.

Güney Asya Stratejisi konusunda halen Pakistan ile çalıştıklarını belirten Mattis, "Birçoğunuz biliyorsunuz Pakistan orada tüm NATO koalisyonundan daha fazla asker kaybetti ancak bazı konularda onlarla anlaşmazlıklarımız var. Spesifik konuların, faydalı sonuçlar almak bakımından özel (gizli) ele alınması en iyisidir." dedi.

Pakistan'la ilişkilerin kötüye gitmesi ile ABD askerlerinin karadan yapılan malzeme tedariki konusunda kaygıları olup olmadığına yönelik bir soruya Mattis, "Hayır, bu konuda bir kaygım yok." cevabını verdi.

"Pakistan, ABD'nin taleplerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip"

Bakan Mattis, bir gazetecinin "Bu adımın son kertede ABD'nin işine yarayacağını düşünüyor musunuz yoksa ABD'nin bundan zarar göreceğine yönelik korkularınız var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Açıklamada (ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması) da gördüğünüz üzere (Pakistan'dan) umutlu olduğumuzu ifade eden spesifik sözcükler vardı. Açıklama şimdi önümde değil ama Pakistan ile hala çalışıyoruz ve bize olduğu kadar Pakistan'a da tehdit teşkil eden teröristlere yönelik kararlı adımlar görürsek yardımları tekrar başlatırız."

Mattis'e, Pakistan hükümetinin ABD'nin taleplerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip olup olmadığı da soruldu.

Bunun üzerine Jim Mattis, "Şunu söyleyeyim; Pakistan hükümeti birlikte yapmaya çalıştığımız şeyleri yapma kapasitesine sahip. Dolayısıyla elbette ki evet." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." açıklaması yapılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 09:59
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