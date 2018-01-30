ABD özel olarak eğittiği teröristleri, TSK imha etti
ABD’nin eğitim ve silahla desteklediği YPG'ye bağlı YAT'lı teröristler Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin üzerindeki yelekte yer alan paçavranın ABD’nin özel olarak eğittiği ve silah verdiği terörist grubuna ait olduğu ortaya çıktı.30 Ocak 2018 Salı 20:42
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda 649 teröristi etkisiz hale getirdi. Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılması ardından Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri de PYD/PKK'dan temizlendi. Operasyon alanlarından yansıyan fotoğraflarda ABD’nin eğittiği YPG’ye bağlı YAT terör grubunun da olduğu tespit edildi. ABD özel olarak eğittiği YAT'a görüş dürbünleri, çelik yelekler, çelik kasklar, lazer güdümlü silahlar ve iletişim cihazları vermişti. YAT’a verilen silahlar arasında hafif otomatik silahlar da vardı.
KIYAFETLERDE PAÇAVRA DETAYI
Zeytin Dalı Harekatında öldürülen teröristin kıyafetinde ABD'nin özel olarak eğittiği YPG'ye bağlı YAT'ın paçavrası var.
Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgelerde terör örgütü YPG’nin YAT koluna ait teröristlerin cesetleri bulundu.
ABD teröristleri özel olarak eğitti.
Teröristlerin kıyafetlerine yapıştırılmış terör örgütü yatın paçavralarının olduğu tespit edildi. ABD, teröristleri DEAŞ ile mücadele bahanesi ile Rakka operasyonu öncesinde özel olarak eğitti.
ABD, YPG'ye DEAŞ ile mücadele bahanesi ile birçok silah teslim etti.
Saldırmadan önce cesaret hapı
ABD’li askerlerin özel eğitim verdiği teröristlerin Türk askerine saldırmadan önce ‘Captagon’ kullandığı belirlenmişti. Burseya’da poşetler dolusu uyuşturucu hap bulunmuştu.
Bu hapların yorgunluğu ve korkuyu bastırmak için kullandığı belirtiliyor. Teröristler, insan üzerinde çeşitli etkiler gösteren hapları saldırılar, sırasında cesaretlenmek ve korkuyu yenmek için de kullanıyor.(Yenişafak)