İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD Özel Kuvvetleri Suriye sınırına konuşlandı

ABD Özel Kuvvetler Birimi'nin Suriye-Irak arasındaki El  Tanf Sınır Kapısı'nda konuşlandığı iddia edildi.

18 Haziran 2017 Pazar 20:04
ABD Özel Kuvvetleri Suriye sınırına konuşlandı

Irak ordusunda isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA  muhabirine, ABD Özel Kuvvetlerinin, kısa bir süre önce Irak güvenlik güçleri  tarafından terör örgütü DEAŞ'tan alınan Irak-Suriye arasındaki sınır kapısı  üzerinde konuşlandığını belirtti.

Askeri yetkili, ABD Özel Kuvvetlerinin, Irak'ın Enbar vilayetinde yer  alan Esad Askeri Üssü ve Ürdün'den geldiklerini ileri sürerek, Suriye tarafındaki  El Tanf Sınır Kapısı'na yerleştiklerini söyledi.

Yetkili, Irak tarafındaki El Velid Sınır Kapısı güvenliğinin ise Irak  güvenlik güçleri tarafından sağlandığını kaydetti.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, ülkenin batısında  yer alan Enbar vilayetindeki Esad ve Habbaniye Askeri Üssü'nde varlık gösteriyor.

Konumu gereği stratejik öneme sahip Enbar vilayetinin, "Tıraybil"  Sınır Kapısı'yla Ürdün'e, "El Kaim ve "El Velid" Sınır Kapıları'yla Suriye'ye,  Arar Sınır Kapısı ile de Suudi arabistan'a sınırı bulunuyor.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, dün yaptıkları operasyon sonucu  El Velid Sınır Kapısı'nı terör örgütü DEAŞ'tan geri aldıklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 20:04
  1. ABD askerleri
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Irak
  5. Ürdün
  6. arabistan
  7. Suudi Arabistan
  • isuzgenisuzgen6 sa önce
    orası ırak Suriyelilerin defolup gitsinler ne işleri var kerizlerin
  • 1453145313 sa önce
    Her vatan sever senin gibi olursa horozda ötmez sarıkızda buzağayı sütten keser. Senin gibilerde kına yakar.
  • AC.AC.14 sa önce
    Bu Trump çok iyi bir İslam düşmanı ve ekonomiden çok iyi anlayan bir adam. İslam ülkelerinin her birinin ayrı ayrı başını okşuyor. Sen benim has adamımsın ama bunun bedeli şu kadar milyar dolar diyor haraca bağlıyor. Amerikanın kapatılamayacak durumdaki bütçe açığını Müsşümanlara kapattırıyor. Ellerine veriyor silahı yiyin birbirinizi diyor. Hep paralarını alıyor hem ülkesinin bütçe açığını kapatıyor. Hemde müslümanları sudan sebeblerle birbirine kırdırıyor. Tüm olanlar bu net bu kadar açıkken müslümanın müslüman kanı dökmesinden neden zerre kadar rahatsız olmuyorlar anlamak mümkün değil. Tıpkı tüm bu oyunların Türkiyeye yapılan saldırının alt yapısını oluşturduğunu anlamayıp veya anlayıp Bu vatana saldıran veya yollarda yürüyen bizim içimizdeki hainlar gibi DEMEKKİ...
  • vatansevervatansever15 sa önce
    Rakka operasyonu ne oldu millet..ses yok..daes teslim edip kactimi?petrole abd kondumu?bizin horoz ottumu?sarikizbuzagiyi sutten kestimi??
  • YavuzYavuz18 sa önce
    Kafalarına çuval geçirmenin tam zamanı
  • abdoabdo19 sa önce
    tepelerine bir bomba bommm cehenneminb çukuruna yahudi terörist baş çıbanisrael yönetimindeki abd.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bir ömre bedel, bin aydan hayırlı gece geliyor
  1. Bir ömre bedel, bin aydan hayırlı gece..
  2. Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!
  3. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  4. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
  5. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
  6. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
  7. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
  8. Kordon kanı aile fertlerinde de..
  9. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
  10. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
  11. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
  12. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
  13. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
  14. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
  15. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
  16. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
  17. Türk Lirası tekrar favori para haline..
  18. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
  19. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
  20. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı