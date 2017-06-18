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ABD Özel Kuvvetleri hakkında flaş iddia!

Irak ordusundan bir yetkili ABD Özel Kuvvetler Birimi'nin Suriye-Irak arasındaki El Tanf Sınır Kapısı'nda konuşlandığı iddia etti.

18 Haziran 2017 Pazar 19:04
ABD Özel Kuvvetleri hakkında flaş iddia!

Irak ordusunda isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD Özel Kuvvetlerinin, kısa bir süre önce Irak güvenlik güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'tan alınan Irak-Suriye arasındaki sınır kapısı üzerinde konuşlandığını belirtti.

Askeri yetkili, ABD Özel Kuvvetlerinin, Irak'ın Enbar vilayetinde yer alan Esad Askeri Üssü ve Ürdün'den geldiklerini ileri sürerek, Suriye tarafındaki El Tanf Sınır Kapısı'na yerleştiklerini söyledi.

Yetkili, Irak tarafındaki El Velid Sınır Kapısı güvenliğinin ise Irak güvenlik güçleri tarafından sağlandığını kaydetti.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, ülkenin batısında yer alan Enbar vilayetindeki Esad ve Habbaniye Askeri Üssü'nde varlık gösteriyor.

Konumu gereği stratejik öneme sahip Enbar vilayetinin, "Tıraybil" Sınır Kapısı'yla Ürdün'e, "El Kaim ve "El Velid" Sınır Kapıları'yla Suriye'ye, Arar Sınır Kapısı ile de Suudi Arabistan'a sınırı bulunuyor.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, dün yaptıkları operasyon sonucu El Velid Sınır Kapısı'nı terör örgütü DEAŞ'tan geri aldıklarını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 19:04
  1. ABD özel kuvvetleri
  2. El Tanf Sınır Kapısı
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