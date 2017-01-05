ABD öyle bir şart koydu ki: Dokunmayın PKK'ma!

Cook, ‘ DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de alan kaybettikçe masum sivillere yönelik yüksek profilli saldırılar gerçekleştirmeye çalışacağını biliyorduk’ dedi. Bu saldırıların kendilerini DEAŞ’a karşı yürütülen mücadeleden geri koyamayacağını söyleyen Cook, DEAŞ’e karşı verilen mücadelenin de meyvelerini vermeye başladığını (!) savundu.



Cook, Suriye’nin El Bab bölgesinde geçtiğimiz hafta yoğun DEAŞ ateşi altında kalan Türk askerlerine, Türkiye’nin isteğine karşın hava desteği verilmemesi ile ilgili bir soruya da, “Koalisyon uçakları Türkiye’nin isteği üzerine havalandı ve o bölgede uçuş yaptı” dedi. Sorunun, “Yalnızca uçuş mu yaptılar, hava saldırısı düzenlemediler mi” şeklide geri gelmesi üzerine Cook, “Hava saldırısı yapılmadı, bir tür güç gösterisi yapıldı” diye konuştu. Cook, neden hava saldırısı düzenlemedikleri sorusuna ise cevap vermedi.



PYD/PKK’YA GÜVENCE İSTİYORLAR

ABD’li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ise El Bab operasyonunda Türkiye’ye destek vermeyi teklif ettiklerini, öte yandan karşılığında PYD/PKK unsurlarına karışılmamasını şart koştuklarını iddia etti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ’a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ’a karşı etkili olabilecek şeyler var” ifadesini kullandı. Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu. Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, “Mesela El Bab’tan sonra Münbiç’e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin” diye konuştu.

