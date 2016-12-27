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ABD ordusunun bombaları El Bab'daki DEAŞ'lılarden çıktı

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab’da TSK’ya karşı ABD ordusunda kullanılan RDX türü patlayıcılar kullandığı belirlendi. Aynı tür patlayıcı, PKK'nın Beşiktaş ve Kayseri'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırılarda da kullanılmıştı

ABD ordusunun bombaları El Bab'daki DEAŞ'lılarden çıktı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 11:01
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da kontrolün sağlanması için operasyonlar sürüyor. Dün yapılan hava saldırılarıyla DEAŞ'ın 113 mevzisi kullanılamaz hale getirildi. İstihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlarda DEAŞ'ın zor durumda kaldığı ölü sayısının oldukça yüksek olduğu belirlendi.
 
BEŞİKTAŞ’TAKİ BOMBAYLA AYNI
 
Aydınlık'ın haberine göre, DEAŞ'ın, El Bab’ın kontrolünü kaybetmemek için her türlü yolu denerken, kullandığı patlayıcılar dikkat çekti. Güvenlik kaynakları IŞİD'in El Bab’da evlerin kapı önlerine taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiğini belirtti. Aynı patlayıcılar Beşiktaş’ta çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıda da kullanıldığı ifade edildi.

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili, “Bunlar fabrikasyon tipi patlayıcılar. Yani bir devlet envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor” demişti. Kayseri’deki düzenekte de yine RDX ve TNT’nin yanı sıra yeni kullanılmaya başlanan PETN adlı kimyasalın kullanıldığı anlaşıldı. 17 Aralık'ta Kayseri'de çarşı iznine çıkan komandoları hedef alan ve 14 şehit verdiğimiz bombalı saldırıda da RDX kullanıldığı tespit edilmişti.

Mustafa Çalışkan'ın açıklamalarının ardından “Bu devlet kim?” sorusu gündeme geldi. Aydınlık, Beşiktaş’ta kullanılan RDX patlayıcısının izini sürdü ve ilginç detaylara ulaştı. 16 Aralık tarihli manşet haberinde fabrikasyon bir patlayıcı olan RDX’in 1 buçuk ay önce ABD’nin PYD’ye gönderdiği silah ve mühimmatlar arasında olduğunu ortaya çıkardı.
 
RİMELAN’DAKİ ÜSSE GÖNDERİLDİ
 
Üst düzey güvenlik ve istihbarat uzmanları Aydınlık'ın söz konusunda haberinde şu ifadeleri kullandı: “Bundan 1 buçuk ay önce ABD, Suriye’deki Rimelan Üssü’nden PYD’ye silah yardımı yaptı. Verilen bu silahların içinde RDX patlayıcısı da vardı. PKK’nın bu tarz patlayıcıları kendisinin yapması çok zor. PKK’ya yapılan operasyonlar sonucu örgüt eskisi gibi rahat bomba yapamıyor. İlerleyen günlerde yapamaya çalışacağı eylemelerde buna benzer fabrikasyon patlayıcıları kullanma olasılığı yüksek.”
 
ABD VE İNGİLİZ ORDUSU KULLANIYOR
 
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, RDX türü patlayıcıların düzenli orduların kullandığı bir patlayıcı olduğunu kaydederek, “Bu patlayıcıların yanma hızı çok yüksek. Başta ABD ve İngiltere ordusu kullanmaktadır. Diğer patlayıcıların etkisini arttırır. Bu patlayıcıların teröristlerce yapılmış olması mümkün değildir. Fabrikasyondur. Hazır olarak IŞİD’e verilmiştir” dedi.

 
EtiketlerRDXRDX bombaRDX patlayıcıPETNTNTRimelan Üssüİsmail Hakkı PekinFırat Kalkanı Harekatı
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osman turan

Duze ciktigimiz ilk an yapacagimiz tek sey natodan cikmak, incirligi kapatmak olmali

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Kamil Olcer

Deas zaten abd itinin iti oldugunu cumle alem biliyor. Dahada vahimi ortadogudaaki her 2 teror orgutunden biri abd nin iti diger ikiside diger abd nin iti... nerede kan var savas var ucu amerika aoysuzlarina amerika kopeklerine dayanir...

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0406

Deaş zebanileri abd ve pkk nin truva atı olmada ısrarlılar..kendilerinden başka herkesi tekfir eden bu zındıklar sayesinde pkk toprak sahibi oldu..deaş El-Bab dagömülecek..keşke bu kıt akıllılar gerçeği farkedebilselerdi..yazık ya ne yazık..kendizide çocuklarınızı da helaka sürüklediniz

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1956

En büyük şeytan abd allahimin kahrina gazabına u grarsin insallah dünyanın başına bela oldu ka fır

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