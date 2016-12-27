ABD ordusunun bombaları El Bab'daki DEAŞ'lılarden çıktı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da kontrolün sağlanması için operasyonlar sürüyor. Dün yapılan hava saldırılarıyla DEAŞ'ın 113 mevzisi kullanılamaz hale getirildi. İstihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlarda DEAŞ'ın zor durumda kaldığı ölü sayısının oldukça yüksek olduğu belirlendi.



BEŞİKTAŞ’TAKİ BOMBAYLA AYNI



Aydınlık'ın haberine göre, DEAŞ'ın, El Bab’ın kontrolünü kaybetmemek için her türlü yolu denerken, kullandığı patlayıcılar dikkat çekti. Güvenlik kaynakları IŞİD'in El Bab’da evlerin kapı önlerine taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiğini belirtti. Aynı patlayıcılar Beşiktaş’ta çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıda da kullanıldığı ifade edildi.



İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili, “Bunlar fabrikasyon tipi patlayıcılar. Yani bir devlet envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor” demişti. Kayseri’deki düzenekte de yine RDX ve TNT’nin yanı sıra yeni kullanılmaya başlanan PETN adlı kimyasalın kullanıldığı anlaşıldı. 17 Aralık'ta Kayseri'de çarşı iznine çıkan komandoları hedef alan ve 14 şehit verdiğimiz bombalı saldırıda da RDX kullanıldığı tespit edilmişti.



Mustafa Çalışkan'ın açıklamalarının ardından “Bu devlet kim?” sorusu gündeme geldi. Aydınlık, Beşiktaş’ta kullanılan RDX patlayıcısının izini sürdü ve ilginç detaylara ulaştı. 16 Aralık tarihli manşet haberinde fabrikasyon bir patlayıcı olan RDX’in 1 buçuk ay önce ABD’nin PYD’ye gönderdiği silah ve mühimmatlar arasında olduğunu ortaya çıkardı.



RİMELAN’DAKİ ÜSSE GÖNDERİLDİ



Üst düzey güvenlik ve istihbarat uzmanları Aydınlık'ın söz konusunda haberinde şu ifadeleri kullandı: “Bundan 1 buçuk ay önce ABD, Suriye’deki Rimelan Üssü’nden PYD’ye silah yardımı yaptı. Verilen bu silahların içinde RDX patlayıcısı da vardı. PKK’nın bu tarz patlayıcıları kendisinin yapması çok zor. PKK’ya yapılan operasyonlar sonucu örgüt eskisi gibi rahat bomba yapamıyor. İlerleyen günlerde yapamaya çalışacağı eylemelerde buna benzer fabrikasyon patlayıcıları kullanma olasılığı yüksek.”



ABD VE İNGİLİZ ORDUSU KULLANIYOR



Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, RDX türü patlayıcıların düzenli orduların kullandığı bir patlayıcı olduğunu kaydederek, “Bu patlayıcıların yanma hızı çok yüksek. Başta ABD ve İngiltere ordusu kullanmaktadır. Diğer patlayıcıların etkisini arttırır. Bu patlayıcıların teröristlerce yapılmış olması mümkün değildir. Fabrikasyondur. Hazır olarak IŞİD’e verilmiştir” dedi.