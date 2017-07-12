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ABD ordusunun dergisinde Öcalanlı terörist skandalı!

ABD ordusuna ait bir derginin kapağında omuzunda PKK elebaşı Abdullah Öcalanlı arma olan bir teröristin fotoğrafı kullanıldı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:55
ABD ordusunun dergisinde Öcalanlı terörist skandalı!

 ABD Harp Akademisi Terörle Mücadele Merkezinin “CTCSentinel” adlı dergisi, terör örgütü DEAŞ’la savaşı betimlediği gerekçesiyle omuzunda terörist elebaşı Abdullah Öcalanlı arma taşıyan bir teröristin görselini kapak fotoğrafı olarak kullandı.

KAPAKTAN VERDİLER

ABD Askeri Akademisinin çıkardığı “CTCSentinel” dergisinin Rakka operasyonunu ele alan Haziran/Temmuz sayısının kapağında, bir PKK/PYD teröristinin fotoğrafı yer aldı.

Kolunda elebaşı Abdullah Öcalanlı armanın bulunduğu üniformayı giyen teröristin fotoğrafının altında, "Bir SDG üyesi, Rakka'nın Meşleb Mahallesi'nde yükselen dumanı incelerken (7 Haziran 2017)" yazısı bulunuyor.

İçindekiler bölümünde bağımsız görüşleri yayınladığını öne süren derginin direktörlüğünü Korgeneral Michael K. Nagata'nın yapıyor.

Derginin editöryel kadrosu da halen görevdeki Albay Suzanne Nielsen, Korgeneral Bryan Price gibi isimlerden oluşuyor.

ÖCALAN'LI ÜNİFORMALAR

ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD militanları, ülke genelinde "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adını kullanıyor. 

PKK/PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi. Kuruluşundan itibaren SDG'nin ezici çoğunluğu PKK/PYD'lilerden oluştu, yönetimine de PKK/PYD hakim oldu. Örgütteki tüm teröristlere ve elebaşlara, SDG amblemi olan üniformalar dağıtıldı. Ancak sahadaki bazı teröristler, Öcalanlı armaların olduğu üniformalar giymeye devam etti.

ABD, SDG ismine geçiş yapılmasından itibaren PKK/PYD'ye yardımlarını hızla artırdı. Amerikan yönetimi, askeri yardımlarını PKK/PYD'ye değil, SDG'ye yaptığını, hatta silahları yalnızca bu yapı içinde sayıları birkaç yüzü geçmeyen "Suriye Arap Koalisyonu"na yönlendirdiklerini iddia ederek Türkiye'nin tepkilerini önlemeye çalıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:55
  1. AbdullahÖcalan
  2. ABD
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 37 dk önce
    ABD ' nin, Yalanları na İnanan, Var mı? YOK.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Ocalan onlarin kuklasidir..bilerek yapilmistir..
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