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ABD ordusuna ait helikopter düştü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinde ABD'ye ait HH-60 Black Hawk tipi helikopter düştü.

01 Ağustos 2017 Salı 18:42
ABD ordusuna ait helikopter düştü

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinin Spin Gar bölgesinde ABD güçlerine ait bir HH-60 Black Hawk tipi helikopter düştü. 

Helikopterde Kabil hükümetine bağlı özel kuvvet güçleri ile ABD askerlerinin bulunduğu ifade edilirken asker ve mürettebatın tamamının öldüğü veya yaralandığı ifade edildi.

Helikopterin düşmesi haberinden sonra bir açıklama yayınlayan Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, Kabil hükümeti ve ABD güçlerince Nangarhar ilinin Spin Gar bölgesinde düzenlenmek istenen indirme operasyonunun başarısız olduğunu ve ABD askerleri ile yerel unsurları taşıyan askeri helikopterin bölgede düştüğünü ifade etti.

Mücahid, açıklamasının devamında helikopterdeki askerlerin tamamının öldüğünü ifade ederken, düşen helikoptere ait enkazın halen bölgede olduğunu belirtti. 

Taliban sözcüsü Zebihulalh Mücahid sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Nangarhar ilinin Spin Gar ilçesinde ABD güçleri ve paralı askerler (yerel güçler) indirme operasyonu düzenleyecekleri sırada helikopter düştü. Helikopterdeki askerlerin tamamı öldü' ifadelerini kullandı.

Taliban sözcüsü açıklamasının devamında, Kabil hükümeti güçlerine ait bir askeri aracın da indirme operasyonu girişiminde tahrip olduğunu, araçtaki 4 askerin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti. 

mepanews 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:42
  1. taliban
  2. kabil
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