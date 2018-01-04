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ABD onu gözden çıkardı...

İranlı komutan Kasım Süleymani, bundan 3 sene önce ABD istihbaratının kendisini uyarması sonucu suikastten kurtulmuştu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:06
ABD onu gözden çıkardı...

Geçtiğimiz son birkaç yılda İsrail içinden aktardığı özel haberlerle bilinen Kuveyt merkezli Al Jarida gazetesine göre, İsrail, Süleymani’ye suikast düzenlemek üzereyken, operasyon ABD’nin Tahran’ı uyarması ile engellendi.

Al Jarida’da Pazartesi günü yayınlanan habere göre, Washington, İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlar kolu olan Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesi için İsrail’e yeşil ışık yaktı.

Al Jarida’nın Kudüs’teki bir kaynağa dayandırdığı haberde, “Şu anda Amerika ve İsrail’in Kasım Süleymani’nin varlığının iki devletin de bölgedeki çıkarlarına bir tehdit oluşturduğu yönünde hemfikirdir” ifadeleri kullanıldı. Arap dünyasında Al Jarida’nın, Orta Doğu’daki diğer ülkelere İsrail’in üstü kapalı mesaj gönderdiği bir platform olduğu geniş oranda biliniyor.

SÜLEYMANİ'Yİ ABD KURTARMIŞTI

İsrail ve ABD arasındaki anlaşma, Washington’un Kasım Süleymani’yi İsrail tarafından gerçekleştirilmek üzere olan bir suikastten kurtarmasının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra geldi.

Habere göre, İsrail, Şam yakınlarında bir noktada, Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemek için “son hazırlıkları” yapmaktaydı. Ancak ABD’nin bu plan hakkında İran liderliğini uyarması ile İsrail’in generali çok yakın bir şekilde takip ettiği de ortaya çıktı.

Bu olay sonrasında Amerikalı ve İsrailli güvenlik ve istihbarat birimleri arasında özellikle bu konuda keskin bir görüş ayrılığı dönemi başladı.

ABD 'GÖZDEN ÇIKARDI'

İranlı komutan Kasım Süleymani, Irak'ta Şii milisler ile ABD'nin ortak operasyonlarını bizzat yönetmişti. DEAŞ'in Suriye ve Irak'ya büyük oranda varlığının son bulmasının ardından ABD yönetiminin Kasım Süleymani'yi gözden çıkardığı belirtiliyor.

Haberde aynı zamanda, İran’ın Suriye’deki ikinci adamı olan ve “Abu Baker” olarak bilinen kişinin gerçek isminin Muhammed Refa Falah Zadeh olduğu ve bu ismin bölgedeki diğer aktörlerle beraber “İsrail için bir hedef” olabileceği aktarıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:06
  1. Suriye
  2. DEAŞ kobani
  3. İRAN
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