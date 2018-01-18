ABD olmadan 6 ay dayanamayız

ABD destekli Kabil hükümetinin başkanı Eşref Gani, CBSNews'den Lara Logan ile yaptığı söyleşide, Taliban'ın insanları hükümetlerine karşı 'terörize' ettiğini söyledi.

Gani, son dönemde çok sayıda Afgan askeri ve polisinin öldüğünün hatırlatılması üzerine nesiller boyu sürse de savaşa devam edeceklerini belirtti.

Eşref Gani, ABD'nin desteğini çekmesi halinde hükümetinin üç gün içinde çökeceği yorumları için de "Kaynak bakımınından kesinlikle haklılar. ABD desteği ve imkanları olmadan ordumuzu altı ay destekleyemeyiz." yorumunda bulundu.