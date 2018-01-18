Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD olmadan 6 ay dayanamayız

Kabil hükümeti başkanı Eşref Gani, ABD'nin desteği olmadan en fazla 6 ay ayakta kalabileceklerini söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:02
ABD olmadan 6 ay dayanamayız

ABD destekli Kabil hükümetinin başkanı Eşref Gani, CBSNews'den Lara Logan ile yaptığı söyleşide, Taliban'ın insanları hükümetlerine karşı 'terörize' ettiğini söyledi.

Gani, son dönemde çok sayıda Afgan askeri ve polisinin öldüğünün hatırlatılması üzerine nesiller boyu sürse de savaşa devam edeceklerini belirtti.

Eşref Gani, ABD'nin desteğini çekmesi halinde hükümetinin üç gün içinde çökeceği yorumları için de "Kaynak bakımınından kesinlikle haklılar. ABD desteği ve imkanları olmadan ordumuzu altı ay destekleyemeyiz." yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:02
  1. Afgan askeri
  2. ABD
  3. Kabil hükümeti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit Kocasakal'ın adaylığı Fatih Portakal'ı kesmedi
    1. Ümit Kocasakal'ın adaylığı Fatih..
    2. ABD olmadan 6 ay dayanamayız
    3. 2017-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık..
    4. Facia! Diri diri yandılar
    5. Damperi açılan TIR, trafik levhalarını..
    6. Telegram kripto para çıkarmaya..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    8. O ülkede yasaklıyor...
    9. 8 bin terörist Türkiye ile savaşacak
    10. 'Filistin'in cesur kızı' hala tutuklu
    11. Kar fırtınası! Dağ köylerine ulaşım..
    12. Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle..
    13. Rusya'da şiddetli deprem
    14. O davada karar çıktı! 79 yıl hapis..
    15. 10 dolara Bitcoin almışlardı.....
    16. Kritik veriler açıklandı...
    17. Memura güzel haber! Zamlandı
    18. İtalya nereye gidiyor...
    19. Rusya'dan kritik karar! Değiştiriyor
    20. Çete lideri bakın nerede yakalandı
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...