Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD, Öcalan'ın sözünü dinlemiş! Sınırda ordu...

Terör destekçisi ABD, Suriye kuzeyinde inşa etmeye çalıştığı terör devleti projesi için PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'la koordineli çalıştı.

02 Şubat 2018 Cuma 15:37
ABD, Öcalan'ın sözünü dinlemiş! Sınırda ordu...

Alınan bilgilere göre Öcalan, 2014-2016 döneminde Çetin Arkas, Nasrullah Kuran ve Mikail Barut isimli PKK’lılar aracılığıyla Brett McGurk ve Pentagon temsilcilerine İmralı Cezaevi’nden, Suriye’nin kuzeyinde yapılması gerekenleri içeren raporlar gönderdi.

ABD’nin talebi üzerine bu devlete ‘danışmanlık’ hizmeti veren Öcalan, gönderdiği raporlarda “Cerablus ve Azez hattı birleştirilmeli”, “TSK’ya Afrin konusunda engel olunmalı”, “Konfederasyon ordusu kurulmalı”, “Sınır güvenlik güçleri oluşturulmalı” gibi önerilerde bulundu.

O HAYALE İKİ DARBE

Çözüm süreci döneminde İmralı’ya nakledilen PKK’lı mahkumlar tarafından ABD’lilere iletilen konu başlıkları, 15 Ağustos 2015 tarihinde terör örgütünün yayın organı olan Özgür Gündem gazetesinde yayınlandı. PKK ve DEAŞ’la kurduğu kirli ilişki ağı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkan ABD, Öcalan’ın önerilerini süreç dahilinde hayata geçirdi. Fakat Türkiye, güneyden kuşatma projesinin en önemli ayaklarından olan ‘Cerablus-Azez hattının birleştirilmesi’ planını Fırat Kalkanı Harekâtı ile bozdu. PKK/PYD ve müttefiki ABD’ye ikinci büyük darbe ise Afrin’de vuruldu. Teröristbaşı Öcalan’ın, “Afrin’de mühimmat atölyeleri inşa edin”, “Savaş komünü yaratın” ve “Türkiye ile büyük savaşa hazırlanın” talimatları yağdırdığı Afrin’e giren TSK ve ÖSO birlikleri ABD-PKK ittifakının Akdeniz hayalini tamamen bitirdi.

‘SİZİ GEVŞEK GÖRÜYORUM’

İmralı’dan örgüte yolladığı mesajlarda “ABD isterse bize 6 ayda ordu kurar” diyen teröristbaşı, işgaller zinciriyle kurulmaya çalışılan terör devleti sürecini ise Fransız Devrimi’ne benzetti. Pentagon ve sömürge valisi Brett McGurk’a, “Sizinle yalnızca Suriye ve Irak’ta değil tüm Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesinde işbirliği yapmaya hazırız” diyen Öcalan, teröristleri ise sık sık şu sözlerle uyardı: “Sizi çok gevşek görüyorum, böyle devam ederseniz çok yerinizden vurulursunuz, Türkiye sizi bitirir. Bu halde Afrin’e çakılıp kalırsanız sizi adım adım kuşatan Türkiye’ye karşı savunmasız kalırsınız. Ne ile karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz...”

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 15:37
  1. ABD
  2. Abdullah Öcalan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balkanlarda bir Osmanlı şehri: Arnavutluk
    1. Balkanlarda bir Osmanlı şehri:..
    2. Suudi kadınlar adeta hücum etti
    3. AA muhabiri Özer Afrin'de roket..
    4. Furkan Vakfı'na kayyım atandı
    5. 'Asıl savaş şimdi başladı!'
    6. Sisi: Önce beni öldürmek zorundasınız!
    7. Furkan vakfına Kayyım atandı
    8. HDP'ye şok! Tutuklandı
    9. Semih Yalçın'dan sert sözler: Devlete..
    10. Sümela Manastırı yeniden ziyarete..
    11. Balıklıgöl'e ziyaretçi akını
    12. Peygamberler şehri Şanlıurfa'yı gezmek..
    13. E KPSS sonuçları ve engelli kura..
    14. MESAM'da atışma devam ediyor
    15. Yarbay darbeci başyaverle yaptığı o..
    16. TSK ve ÖSO güçleri Afrin'de saldırıya..
    17. Kahraman Mehmetçik kar-kış dinlemeden...
    18. “ABD, Türkiye için en büyük dış tehdit”
    19. CHP'li Böke: PYD terör örgütü değil!
    20. Erdoğan onu görünce dayanamadı
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!