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ABD o ülkeyi ikiye bölmüştü... Anlaşma bugün yapıldı...

Güney Sudan’da iç savaşın taraflarının, yapılan barış müzakereleri sonrasında ateşkes anlaşması imzaladığı bildirildi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:17
ABD o ülkeyi ikiye bölmüştü... Anlaşma bugün yapıldı...

Güney Sudan’daki siyasi taraflar, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülüğünde 2015'te imzalanan barış anlaşmasının canlandırılması amacıyla Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da yürütülen müzakerelerde ateşkes kararı aldı.

Afrika Birliği Genel Merkezi’ndeki imza törenine Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu da katıldı.

Muhammed, Güney Sudan nüfusunun yarısından fazlasının insani yardıma ihtiyaç duyması sebebiyle insani yardım geçişinin önemini vurguladı.

Musa Faki Muhammed, “Bu sadece küçük bir adım. Ciddiyetinizin gerçek testi pratik adımlar atmanızdaki kararlılığınıza bağlı.” ifadesini kullandı.

IGAD Bakanlar Konseyi Başkanı Gebeyehu ise bu anlaşmanın Güney Sudan’daki düşmanlıkların son bulmasının başlangıcı olmasını temenni etti.

ANLAŞMA, 24 ARALIK İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı. Ancak Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar, başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da yeniden patlak vermişti.

İç savaşta şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:17
  1. Cuba
  2. IGAD
  3. Sudan
  4. Afrika Birliği
  • Arif Arif 1 gün önce
    Abd sadece Türkiye yi bölemedi. Yoksa gittiği yere özgürlük diye felaket götürüyor ama yine de defol diyen yok...
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