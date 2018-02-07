ABD o ülkeye dronelerle saldırdı

2017 yılında rekor düzeyde saldırı düzenleyen Trump Hükumeti, Yemen’de artarak devam saldırılarında kararlı görünüyor.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Earl Brown, saldırılardan 9’unun hedefinin Arap Yarımadasındaki El Kaide ve 1’inin de Yemen’deki DEAŞ terörsitlerini hedef aldığını belirtti.

Yarbay Earl Brown, düzenlenen 10 hava saldırısının lokasyonu ve saldırıda öldürülen cihat yanlılarının sayısı hakkında detaylı bilgi vermedi.

Arap Yarımadasındaki El Kaide ya da Yemen’deki DEAŞ, Ocak ayı boyunca lider veya üst düzey üyelerinin öldüğü yönünde bir açıklama yapmadı.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Brown ‘düzenlenen her saldırının cihat yanlısı örgütlerin hezimeti ve de ABD ve ortaklarının güvenliği için bir ilerleme olduğunu’ savundu.

ABD Hava Kuvvetleri, Yemen’de 2017 yılında 120 hava saldırısı düzenledi.Donald Trump’ın göreve geldiği ilk yılda düzenlenen saldırılar, önceki dört yılın toplamından daha fazla.