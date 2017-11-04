Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD o ülkede katliam yaptı

ABD'nin Afganistan'ın kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 19:43
ABD o ülkede katliam yaptı

ABD'nin ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil öldü ve yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve Kabil hükümeti güçlerine ait hava araçlarının ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü ve yaralandı.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz iline ABD ve Kabil hükümeti güçlerine ait savaş uçakları tarafından hava saldırıları düzenlendi.

"200'E YAKIN ÖLÜ VE YARALI VAR"

Kunduz ili güneyindeki Char Dara bölgesindeki 3 köyün ABD'ye ait bombardıman uçaklarıyla hedef alındığını ifade eden kaynaklar, hava saldırılarında ölü ve yaralı olmak üzere toplam 200 sivilin zarar gördüğünü aktarıyor.

Kabil hükümetine yakın kaynaklar ise bölgeye yönelik hava saldırısı düzenlendiğini ve sivillerin hedef alındığını doğrularken, saldırılarda 100'den fazla sivilin öldüğünü ve yaralandığını düşündüklerini kaydetti.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADIN VE ÇOCUKLAR

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz ilinde düzenlenen ABD hava saldırısında ölen ve yaralanların büyük bir bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu ifade ediliyor. Sivilleri hedef alan ABD hava saldırılarına ilişkin Kabil hükümeti yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 19:43
  1. ABD
  2. Afganistan
  • Muzaffer ÇabukoğluMuzaffer Çabukoğlu24 dk önce
    Allah katil abd yi kahretsin, yerle bir etsin.
  • rıdvanrıdvan31 dk önce
    kafir işte nerde mazlum varsa onu öldürür
  • LutfiLutfi37 dk önce
    Allah planlarınızı başınıza çevirsin EY ABD. Birgün sizin de sonunuz gelecek inşallah
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202342 dk önce
    amerika katil ve zalim! ne işi var o bölgede?
  • MehmetyaziciMehmetyazici45 dk önce
    ALLAHYARDİMCİMİZOLSUNBUABDPİCLERİNİKİMGEBERTİRSEALLAHELLERİNİYESİLLETSİN
  • IkraIkra46 dk önce
    Kabil, asilterorist abd dir.uyan artik..
  • Ahmet eserAhmet eser54 dk önce
    Allahin cc laneti peygamberlerin ve meleklerin laneti uzerine olsun abd kafiri.. sonun yakin insaAllah
  • Ayhan CAKMAKCİAyhan CAKMAKCİ55 dk önce
    Rabbim ABDyi...öyle cezalandırki...akılları başlarına gelsin....
  • F.AF.A57 dk önce
    ALLAHIN Laneti abdnin üzerine olsun.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Müttefik ortağımız
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Karekod' uygulaması karşılıksız çek sayısını düşürdü
  1. 'Karekod' uygulaması karşılıksız çek..
  2. Fenerbahçe'yi sarsan çifte sakatlık!
  3. İlk dersi Yelkenci verdi
  4. İran'dan Türkiye'ye flaş çağrı
  5. 36. kez kapılarını kitapseverler için..
  6. Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi
  7. Hakkari'de terör operasyonu: Çok..
  8. İMF'ye en borçlu ülkeler listesi..
  9. Her şeye vakti olup, namaza vakti..
  10. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
  11. Azrail, can alırken üzülür ya da..
  12. TSK'dan Asya-Pasifik çıkarması
  13. Dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı oldu
  14. Kubbeyi görünce çılgına döndüler
  15. ''PKK, Tuzhurmatu'da etnik fitne..
  16. Katar'dan Türkiye açıklaması
  17. Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi..
  18. ABD o ülkede katliam yaptı
  19. İşgal güçleri, Müslümanlara saldırdı
  20. Ülke hastalıktan kırılıyor! Ölü sayısı..
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
''Türkiye olmasa bitmiştik''
''Türkiye olmasa bitmiştik''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar