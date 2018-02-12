ABD: O ülke ile masaya oturabiliriz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün, Washington Post gazetesinde yayınlanan röportajında, ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore ile diplomasiyi sürdürmek için birçok koşul üzerinde anlaştığını belirtti. Bu anlaşmanın devam eden süreçte ön koşullar olmaksızın Washington ile doğrudan müzakereler yapılmasına imkân sağlayacağına işarette bulundu.

Pence, Washington Post’a, 2018 Kış Olimpiyatları açılış töreni için gittiği Güney Kore’den ülkesine dönerken uçakta verdiği röportajda, Washington’un, Pyongyang’a baskı uygulamayı sürdüreceğini bununla birlikte olası herhangi bir müzakereye de açık olduğunu ifade etti. Pence’in, olimpiyatlara katılan Kuzey Koreli yetkililerle doğrudan iletişime geçmekten kaçındığı da belirtildi.

“DİYALOG İSTİYORLARSA KURACAĞIZ”

Washington Post, Pence’in “Sorun, İttifakın nükleer silahsızlanmaya doğru anlamlı bir adım olduğuna inanana kadar hiçbir baskı yapılamayacak olmasıdır. Bu nedenle, azami baskı kampanyası yoğunlaşmaya devam edecektir. Ancak diyalog istiyorlarsa kuracağız” dediğini aktardı.