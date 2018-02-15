ABD: O militanlar Suriye'den çıksın

Tillerson, Ürdünlü mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, “İran’ın Suriye’deki varlığı, yalnızca bölge istikrarını bozduğunu gösteriyor” dedi.

“İran’ın Suriye’den askerlerini, milislerini çekmesi barış sürecinin devam etmesi yönünde umut vereceğine inanıyoruz.”

ABD’nin İran ve Lübnan Hizbullah’ının da dahil olmak üzere desteklediği bölgesel milisler, Tahran’ın yayılmacı politikasına ilişkin korkuları artırırken Beşar Esed’i desteklemekte önemli bir rol oynadıkları gözleniyor.