ABD o kişileri terör listesine aldı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Arap Yarımadasındaki El Kaide’nin, üç komutanını daha ‘uluslararası terör listesi’ne ekledi.05 Ocak 2018 Cuma 18:10
Washington’ın terör listesine aldığı El Kaide komutanlarından biri, Mart 2015’de Tunus’taki Bardo Müzesine yönelik saldırı planının sorumlusu.
ABD’nin terör listesine yeni giren isimlerden Venas El Fakih, Doğu Afrika El Kaidesi- El Şebab Hareketinden Ebukar Ali ve Arap Yarımadasındaki El Kaide’den Muhammed Ali Gazali olarak kaydedildi.
CIA’e yakınlığıyla bilinen bir haber-analiz sitesi söz konusu El Kaide kollarının kendi bölgelerindeki Batı çıkarlarına yönelik saldırılarıyla tanındığına dikkat çekti.