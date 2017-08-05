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ABD o kentteki DEAŞ'li sayısını açıkladı

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka'da 2000 kadar DEAŞ üyesi kaldığını açıkladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:18
ABD o kentteki DEAŞ'li sayısını açıkladı

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Tahmini olarak Rakka'da 2000 kadar DEAŞ üyesinin kaldığını kaydeden McGurk, "DEAŞ bugün Rakka'da kalan her bölge ve kendi hayatları için savaşıyor. Tahminlerimize göre Rakka'da 2000 kadar DEAŞ üyesi bulunuyor." dedi.

DEAŞ'ın 2014 yılından beri Suriye ve Irak'ta yaklaşık olarak 70 bin kilometrekarelik bir bölge kaybettiğine dikkati çeken McGurk, Irak'taki kontrol ettiği bölgenin yaklaşık olarak yüzde 78'ini, Suriye'de kontrol ettikleri bölgenin ise yaklaşık olarak yüzde 58'lik bir bölümünü kaybettiğini belirtti.

McGurk, DEAŞ'tan geri alınan bölgelerin yaklaşık olarak 20 bin kilometrekarelik bölümünün ise son 6 ay içerisinde gerçekleştiğini söyledi.

"RAKKA'NIN YÜZDE 45'LİK BÖLÜMÜ TEMİZLENDİ"

DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar dahilinde Musul'un kampanyasının sona erdiğini kaydeden McGurk, Rakka için ise "Şu anda Rakka'nın yüzde 45'lik bölümü temizlendi." ifadesini kullandı.

İSİM DEĞİŞTİRME SORUSUNA DOĞRUDAN CEVAP VERİLMEDİ

Öte yandan AA muhabiri McGurk'a, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas'ın, Türkiye'nin, PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiği yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

McGurk'a "İsim değiştirilmesi sizin fikriniz miydi?" şeklinde yönetilen soru cevapsız kaldı. McGurk soruya doğrudan cevap vermek yerine, "Suriye Demokratik Güçleri"nin oluşum sürecini anlattı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:18
  1. ABD
  2. RAKKA
  3. DEAŞ
  4. RAKKA OPERASYONU
  5. McGurk
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