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ABD o isme yakın kişileri bir bir fişledi...

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen 200'ü aşkın üst düzey kamu yetkilisi ve iş adamını içeren bir liste yayımladı.

30 Ocak 2018 Salı 18:10
ABD o isme yakın kişileri bir bir fişledi...

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen 200’ü aşkın üst düzey kamu yetkilisi ve iş adamının listesini yayımladı.

Bakanlığın yayımladığı raporda, ABD Kongresi’nin talebi üzerine hazırlanan listenin bir "yaptırım listesi" olmadığı vurgulandı.

"Söz konusu kişi ve kurumların bu raporun herhangi bir bölümünde yer alması onlara yaptırım uygulanacağı anlamına gelmez" ifadesinin yer aldığı rapordaki birçok ismin, halihazırda ABD’nin yaptırımlarına tabi tutulması dikkati çekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığı ile bilinen 114 üst düzey kamu yetkilisi ve 94 milyarderin yer aldığı listede, başbakan yardımcıları, bakanlar ve istihbarat yöneticilerinin yanı sıra Gazprom, Rosneft, Sberbank, Rostec ve VTB gibi şirketlerin yöneticileri bulunuyor.

Bakanlığın, ayrıca yüzde 25’i kamu kontrolünde olan ve 2016’da 2 milyar doların üzerinde gelir elde eden şirketler için ayrı bir liste hazırladığı öğrenildi.

Uzmanlar, bazı bölümleri gizli olan raporda yer alan kişi ve kurumlara, halihazırda yaptırım uygulanmaması halinde gelecekte uygulanmaya başlanmasının olası olduğunu belirtiyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:10
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. Rusya Devlet Başkanı
  3. Vladimir Putin
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