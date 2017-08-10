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ABD o bölgeye askeri üs kuruyor

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesi yakınlarında ABD'ye ait askeri bir üssün inşa edildiği bildirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:11
ABD o bölgeye askeri üs kuruyor

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesi yakınlarında ABD'ye ait askeri bir üssün inşa edildiği bildirildi.

Irak ordusunda görevli Yarbay Mehdi el-Hafacı yaptığı açıklamada, üssün ABD ile Irak birlikleri arasında geçen hafta Musul'un batısındaki Zemmar bölgesinde yapılan görüşmeler doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Üssün inşasının yaklaşık yüzde 50'sinin tamamlandığını söyleyen Hafacı, özel danışmanlar başta olmak üzere ABD birliklerinin zırhlı araçlarla üssün kurulduğu bölgede konuşlandığını aktardı.

Hafacı, askeri üssün, Telafer'in DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları kapsamında hizmet vermesinin beklendiğini ifade etti.

"ÜS İNŞASI TELAFER'E DOĞRU İLERLENDİĞİ GÖRÜŞÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR"

Ninova Operasyonları Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Ceburi ise üssün inşasının, ordu birliklerinin Telafer'e doğru ilerlediğine ilişkin görüşleri güçlendirdiğini belirterek, "İnşa çalışmaları, operasyonda lojistik destek verme olasılığı olan savaş uçakları için pist hazırlığına yoğunlaşmış durumda." dedi.

Ceburi, ortak kara kuvvetleri birliklerinden çoğunun Telafer yönünde geniş bir alanda konuşlanmaya başladığını vurgulayarak, 300 tank, 190 zırhlı araç, 100 buldozer, 200 zırhlı mayın temizleme aracı, 500 Hummer marka zırhlı araç ile farklı ekipmanların Telafer'in DEAŞ'tan kurtarılması operasyonunda kullanılacağını sözlerine ekledi.

Musul'da DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonun 10 Temmuz'da tamamlanmasının ardından ordu birliklerinin Telafer'e yönelik bir kurtarma operasyonu düzenleyeceği ifade edilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi geçen pazar günü operasyon için hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti.

DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:11
  1. Ninova Operasyonları
  2. DEAŞ
  3. Musul
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