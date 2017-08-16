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ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?

ABD Büyükelçiliği'nin, Ankara Çukurambar’da bulunan 37 bin metrekarelik arsayı TOKİ’den 88 milyon dolara satın aldığı öğrenildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:58
ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?

ABD'nin Ankara Çukurambar'da inşa edeceği yeni büyükelçilik binasının arsası için 88 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. ABD, 37 bin metrekarelik arsayı TOKİ'den satın aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin taşınması tartışmaları, ilk olarak 2011'de gündeme gelmişti.

Habertürk'ün haberine göre, ABD Büyükelçiliği Çukurambar'da 37 bin metrekarelik arsayı 2014 yılında TOKİ'den satın aldı. Arazinin 88 milyon dolara alındığı öğrenildi.

​2019'DA BİTECEK

Kaynaklar, binanın temeli için çukur kazıldığını kaydetti. İnşaat alanı dev beton duvarlarla çevrildi. Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Yeni büyükelçilik kompleksinde ABD deniz piyadeleri için bir rezidans, depo, otopark ve sosyal alanların da olacağını belirtiliyor.

'ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ İLE İRTİBATI YOK'

ABD Büyükelçiliği'ne satılan arsanın Atatürk Orman Çiftliği arazisi olduğu iddialarına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yalanlama geldi. Bozdağ, sorular üzerine, "Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili haber bayat bir haberdir. Bu arsanın hukuken veya konum itibarıyla fiilen Atatürk Orman Çiftliği ile herhangi bir irtibatı yok. Burası, 1983'te çıkartılan bir kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verilmiş. Daha sonra Gazi Üniversitesi, burayı TOKİ'ye devrediyor" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:58
  1. abd elçiliği
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  • AbdullahAbdullah49 dk önce
    Kanla alınan toprak parayla satılıyor. İsrail yakında Türkiyeden toprak talep eder. İşimiz zor. Dünyayı yenemeyiz.
  • BilgehanBilgehan1 sa önce
    Vay be abd ye toprak satmanında kılıfını bulmuşsunuz...Bu hükümet acaba gerçekten Allahta korkuyormu merak ediyor insan....Ben cevaplayım ne kuldan utanıyor ne Allahtan korkuyor...
  • kadir kadir 1 sa önce
    Kabul edilemez. Yabancı devlet kuruluşlarının topraklarımızda mülkiyet hakkını onaylamıyorum.
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