ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?

ABD'nin Ankara Çukurambar'da inşa edeceği yeni büyükelçilik binasının arsası için 88 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. ABD, 37 bin metrekarelik arsayı TOKİ'den satın aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin taşınması tartışmaları, ilk olarak 2011'de gündeme gelmişti.

Habertürk'ün haberine göre, ABD Büyükelçiliği Çukurambar'da 37 bin metrekarelik arsayı 2014 yılında TOKİ'den satın aldı. Arazinin 88 milyon dolara alındığı öğrenildi.

​2019'DA BİTECEK

Kaynaklar, binanın temeli için çukur kazıldığını kaydetti. İnşaat alanı dev beton duvarlarla çevrildi. Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Yeni büyükelçilik kompleksinde ABD deniz piyadeleri için bir rezidans, depo, otopark ve sosyal alanların da olacağını belirtiliyor.

'ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ İLE İRTİBATI YOK'

ABD Büyükelçiliği'ne satılan arsanın Atatürk Orman Çiftliği arazisi olduğu iddialarına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yalanlama geldi. Bozdağ, sorular üzerine, "Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili haber bayat bir haberdir. Bu arsanın hukuken veya konum itibarıyla fiilen Atatürk Orman Çiftliği ile herhangi bir irtibatı yok. Burası, 1983'te çıkartılan bir kanun ile Gazi Üniversitesi'ne verilmiş. Daha sonra Gazi Üniversitesi, burayı TOKİ'ye devrediyor" dedi.