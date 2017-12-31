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ABD, Noel için bu kez Avrupa’yı uyardı!

Geçtiğimiz sene yılbaşı kutlamalarında olası terör saldırısına karşı Türkiye’yi uyaran ABD, bu kez Avrupa’yı uyardı.

31 Aralık 2017 Pazar 09:52
ABD, Noel için bu kez Avrupa’yı uyardı!

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, Noel dönemi ve yeni yıl kutlamaları sırasında Avrupa’da terör riskinin arttığı vurgulandı. 39 kişinin öldüğü İstanbul Reina’daki saldırıyı örnek gösteren açıklamada şöyle denildi: “Bakanlık, gelecekteki muhtemel terör saldırılarından dolayı endişe duymaya devam ediyor. Terör sempatizanları ya da kendi kendine radikalleşmiş kişilerin hiçbir ön uyarı olmaksızın Noel günlerinde ya da benzer etkinliklerde eyleme geçebilir.”

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 09:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • metin palamutmetin palamut47 dk önce
    öyle ya tereörün arkasında o olduğuna göre nereye yapılacağını bilir.bunu da size bir minnet yapar ki sürekli onun ardına düşesiniz.
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 sa önce
    Bu sene kurada ab çıkmış bakalım hangi ülke bunlar akrep döner dolaşır sahibine sokar.Allah ülkemizi bu şerlerden korusun.
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