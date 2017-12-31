ABD, Noel için bu kez Avrupa’yı uyardı!

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, Noel dönemi ve yeni yıl kutlamaları sırasında Avrupa’da terör riskinin arttığı vurgulandı. 39 kişinin öldüğü İstanbul Reina’daki saldırıyı örnek gösteren açıklamada şöyle denildi: “Bakanlık, gelecekteki muhtemel terör saldırılarından dolayı endişe duymaya devam ediyor. Terör sempatizanları ya da kendi kendine radikalleşmiş kişilerin hiçbir ön uyarı olmaksızın Noel günlerinde ya da benzer etkinliklerde eyleme geçebilir.”