ABD nakliye uçağı vuruldu! ölüler var...

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün başkent Kabil'in kuzeyindeki Parvan ilinde bulunan Bagram Hava Üssü yakınlarında ABD'ye ait bir askeri nakliye uçağı Taliban savaşçıları tarafından hedef alınarak düşürüldü.

Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamanın devamında, hedef alınmasının ardından Bagram Hava Üssü'nün içine düştüğü ifade edilen askeri uçaktaki ABD askerlerinin tamamının öldüğü ifade edildi. Taliban sözcüsünün açıklamasına göre olay Afganistan saati ile 14:00 sularında gerçekleşti.



Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyindeki Parvan ilinde bulunan Bagram Hava Üssü, ABD'nin ülkedeki en büyük üssü konumunda. Taliban'ın sık aralıklarla bu üsse yönelik füze saldırıları düzenlediği biliniyor.

mepanews