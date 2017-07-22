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ABD Myanmar'a baskı yapıyor

ABD, uzun süredir Kuzey Kore ile askeri alanda anlaşmalar yapan Myanmar'a, Kuzey Kore ile ilişkilerini bitirmesi konusunda baskı yapıyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
ABD Myanmar'a baskı yapıyor

Münübe Yılmaz

ABD, sivil yönetiminin Kuzey Kore ile ilişkisi olmadığını iddia ettiği, fakar uzun süredir Kuzey Kore ile askeri alanda anlaşmalar yapan Myanmar'a, ilişkilerini kesmesi konusunda baskı yapıyor. Washington kaynakları, Amerikalı özel bir heyetin, Myanmar'ı ziyaret ederek, ülkenin Nobel Barış ödüllü lideri Aung San Suu Kyi ve Ordu Komutanı Min Aung Hlaing ile, Kuzey Kore ile ilişkilerin konuşulduğu bir görüşme yaptığını duyurdu. Amerikan Büyükelçisi Joseph Yün, yapılan görüşmede heyetin, Amerika'nın Myanmar ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiden doğan endişeleri dile getirdiğini belirterek, " Bu görüşme, Myanmar ile Kuzey Kore arasındaki, özellikle askeri anlaşmaların bölge ve dünya barışını tehdit eden önemli bir etken olduğunu dile getirmemiz açısından güzel bir fırsat oldu " dedi. ABD, daha öncede Myanmar'a, daha önce de, Kuzey kore ile ilişkileri sebebiyle silah satışı üzerine bir takım yaptırımlar uygulamış, fakat Myanmar Kuzey Kore ile olan bağlarını korumakta ısrar etmişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AYYILDIZAYYILDIZ49 dk önce
    ABD MIYAMARLI MÜSLÜMANLARI SİLAHLANDIRACAK MIYAMAR YOLAGEMESE MÜSLÜMAN I SON DERSLERİNİ VERİYOÜÇ KURUŞA İNSANINI VATANINI STMAMAYI ÖĞRETİYO ZALİMENİYİ ÖĞRETMEN ZALİMDİR HİÇ UNUTMASIN ONDAN ALDIĞIN DERSİ TA 40 YIL YENİ MÜDÜR KOMUTAN YENİ İDARECİ GELENEKADAR ALLAH DUALARINI DUALARIMIZI KABULETSİN AMİN
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