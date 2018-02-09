ABD Musk'ın roketini vurdu!

AmericaSpace'de yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nden bazı kaynaklar "güvensiz bir şekilde okyanusta yüzen güçlendiriciyi (Falcon 9) havaya uçurmak için hava saldırısı düzenlediğini" doğruladı.



Falcon 9, vu görevinde Lüksemburg’a ait GovSat-1 uydusunu yüksek yörüngeye taşımıştı. SpaceX, bu tarz görevlerin ardından genellikle roketini suyun üzerine kurduğu yüzen bir platforma dik indirmeyi tercih etse de, bu görevde böyle bir girişiminin olmayacağını duyurmuştu.



Bunun yerine, SpaceX Atlantik Okyanusunda deneysel bir iniş yaptı. İniş sırasında motorlarını üç defa çalıştıran roket, Dünya’nın yüzeyine yumuşak biçimde yaklaştı. Elon Musk, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada roketin yüksek güçlü bir iniş tekniğini denediğini belirtmişti.



Roketi kurtarmak için Go Searcher adlı bir tekne kullanarak geri çekmeye çalışıldı. Ancak bu yöntem başarılı olamadı ve roketi kurtarmanın başka bir yöntemi olmadığı düşünülerek, onu havaya uçurma kararı alındığı bildiriliyor.



Yetkililer konuyla ilgili SpaceX ve ABD Hava Kuvvetleri'ne sorular sorulduğunu, ancak bugüne kadar hiçbiri yanıt verilmediğini söylediler.