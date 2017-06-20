ABD medyası: İran İHA'sı düşürdük
ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyona bağlı uçak, Suriye rejimini desteklediği belirtilen İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.20 Haziran 2017 Salı 17:07
AFP'nin haberine göre, ABD ordusuna ait bir F-15 savaş jeti, Ürdün sınırı yakınlarında bulunan Al Tanaf bölgesinin kuzeydoğusunda İran yapımı ve rejim destekçisi bir insansız hava aracını düşürdü.
Esad rejimine ait savaş uçağı önceki gün Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde ABD tarafından düşürülmüştü. Suriye Savunma Bakanlığı, uçağın düşürüldüğü bir açıklamayla doğrulamıştı.