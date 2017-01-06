ABD, maskesini düşüren Türk medyasından rahatsız oldu!

Kirby, sabahın ilk saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada, önce Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarını yine her zamanki gibi kınayarak, Türkiye’nin “NATO üyeliğine” vurgu yaptı. Ardından da, Türk medyasının ABD'nin gerçek yüzünü gösteren haberlerden rahatsızlığını belirtti ve basın özgürlüğünü hedef alan mesajlar verdi.

Kirby’nin mesajları şöyle:



“Türkiye’de meydana gelen, aralarında yılbaşında İstanbul’da, bugün de İzmir’de gerçekleşenin de bulunduğu terörist saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Terörizme karşı NATO’daki müttefikimiz Türkiye ile birlikte mücadele ediyoruz. Türk medyasında ABD hakkındaki yangına körükle giden ve temelsiz suçlamalar rencide edici ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atabilir. Bunlar durmalı…”

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