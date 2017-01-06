ABD, maskesini düşüren Türk medyasından rahatsız oldu!

Terör örgütü PKK'ya silah yardımlarına aralıksız devam eden ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin terör desteğini veren haberlerden rahatsız oldu. Basın özgürlüğünü unutan Kirby, ABD'nin maskesini düşüren bu haberlerin durdurulmasını istedi.

ABD, maskesini düşüren Türk medyasından rahatsız oldu!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 12:32
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Kirby, sabahın ilk saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada, önce Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarını yine her zamanki gibi kınayarak, Türkiye’nin “NATO üyeliğine” vurgu yaptı. Ardından da, Türk medyasının ABD'nin gerçek yüzünü gösteren haberlerden rahatsızlığını belirtti ve basın özgürlüğünü hedef alan mesajlar verdi.

Kirby’nin mesajları şöyle:

“Türkiye’de meydana gelen, aralarında yılbaşında İstanbul’da, bugün de İzmir’de gerçekleşenin de bulunduğu terörist saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Terörizme karşı NATO’daki müttefikimiz Türkiye ile birlikte mücadele ediyoruz. Türk medyasında ABD hakkındaki yangına körükle giden ve temelsiz suçlamalar rencide edici ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atabilir. Bunlar durmalı…”

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