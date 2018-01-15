Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim

Afrika ülkeleri ve Haiti'yi hedef alan 'bok çukuru' ifadesi nedeniyle tepkilerin odağına oturan ABD Başkanı, "Irkçı biri değilim. Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim" dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim

ABD Başkanı Donald Trump, bazı Afrika ülkeleri ve Haiti'yi 'bok çukuru' olarak nitelendirdiğine yönelik iddialara yanıt vererek 'ırkçı olmadığını' söyledi.

Pazar gecesi golf oynamaya giderken gazetecilere konuşan Trump, "Irkçı biri değilim. Röportaj yapabileceğiniz en az ırkçı insan benim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek, "Bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberde Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı belirtildi.

Trump, iddiaların ardından yazdığı Twitter mesajında "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" demişti.

Bazı Demokrat Partililer, Trump'ın bu sözlerini 'ırkçı' olarak tanımlayarak kınadı.

Hükümet kapanabilir

Trump, son zamanlarda Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele (DACA) adlı program etrafında dönen tartışmalar kapsamında da eleştiriliyor.

Beyaz Saray, çocuk yaşta ABD'ye giren ve 'Hayalperestler' lakaplı göçmenleri koruyan DACA'yı sona erdirmek istediğini söylemişti.

Ancak Trump gazetecilere Pazar gecesi yaptığı açıklamada, "DACA ile ilgili biz bir anlaşma yapmak istiyoruz ama Demokratlar istemiyor" dedi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yeni bir göç yasa tasarısı üzerinde beraber çalışıyor.

Eğer 19 Ocak'a kadar bu programla ilgili olarak da bir anlaşmaya varılmazsa Kongre'den bütçe geçmeyebilir ve böylece hükümet kapanabilir.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yılda 1 milyar
    1. 5 yılda 1 milyar
    2. Dacia’da kampanya sürprizi
    3. Terör örgütü tutuştu! Bakın ne yaptılar
    4. Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç..
    5. Almanya ve Fransa'nın vagonları..
    6. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Amerika'da 'lağım çukuru' tartışması
    8. Ocak ayı için kaçırılmayacak fırsat
    9. Kamerun'da katliam gibi kaza: 21 kişi..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak..
    11. Kafalarında tencere ile uyuyorlar...
    12. ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim
    13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    14. Hyundai’den yeni SUV modeli Nexo
    15. Sahtekarlar iş başında
    16. Kuyruğunu kıstıran teröristbaşı..
    17. BMW I8 serisiyle dikkat çekiyor
    18. Arvento’nun gözü dünya liderliğinde
    19. Devasa ekranlara merhaba
    20. Teröristbaşı Afrin operasyonu öncesi..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!