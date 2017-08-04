ABD lejyoner birlikleri o bölgeye indi!

Afganistan'da yaklaşık 16 senedir devam eden savaşta sahada Taliban karşısında istediği sonucu elde edemeyen ABD yeni kurduğu askeri birimi sahaya sürdü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir askeri üstte basın mensuplarının da davet edildiği törende ABD'nin yerli güçlerden oluşturduğu yeni birliğin tanıtımı yapıldı. Kendilerini "Çevik Kuvvet" olarak isimlendiren paralı askerlerin tamamı yerel unsurlardan oluşuyor.

Asker ve polislerden bağımsız olan bu güçler, diğer Kabil hükümeti güvenlik personeline göre daha fazla para alıyorlar ve daha iyi eğitimliler.

Askeri yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Afganistan'daki "yeni kozu"olarak sahaya sürülen "lejyoner birlikler" ABD güçleri tarafından eğitilip donatılıyor. Kabil hükümetine bağlı asker ve polislere göre daha fazla askeri donanıma ve silaha sahip bu güçler özel operasyonlarda faaliyet gösterecek.



Açıklamalarda, Taliban kontrolündeki bölgelere düzenlenen gece baskınlarında bu güçlerin kullanılmasının planlandığı belirtiliyor.

Düzenlenen özel operasyonlarda yer almalarının yanında lejyonerler, Kabil hükümeti güçlerinin Taliban karşısında yetersiz kaldığı durumlarda da destek gücü olarak görev yapacak.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, düşmanın içine kadar sızabilecek bu yeni yapılanmaya hava desteği de sağlanacak. İnsansız gözetleme araçları ve Afganistan hava kuvvetlerinin elindeki saldırı helikopterleri ile desteklenmesi planlanan bu yeni oluşumun Afganistan'ın tüm bölgelerinde faaliyet göstermesinin planlandığı belirtiliyor.

ABD'nin Afganistan'daki bu yeni hamlesini Mepa News için değerlendiren araştırmacı Halid Abdurrahman bu oluşumun yeni olmadığını, ABD tarafından eğitilen bu birliğin bir süredir Afganistan'da görev yapmakta olduğunu söyledi.



Küresel çatışmalar konusunda uzman olan Halid Abdurrahman sözlerine şöyle devam etti: "ABD uzun bir süredir bu birliklere eğitim veriyor. Afganistan'da ABD güçlerinin en etkili saldırı şekli olan gece baskınlarında bu güçlerin de istihdam edildiği biliniyor. ABD Afganistan sahasında kendi askerlerini daha az kullanabilmek, daha az sahaya sürebilmek için bu tarz çabalar içerisinde."



Yeni birliklerin sahada pek fazla etkili olamayacağını belirten Abdurrahman şunları söyledi: "Zaten bu birlikler uzun bir süredir Afganistan sahasında görev yapıyor. ABD güçlerinin dahi zayıf kaldığı Taliban karşısında bu yeni oluşumdan bir şeyler beklemek pek mantıklı değil. Taliban'ın elinde çok büyük avantajlar var. İlk olarak Taliban bölgenin sahibi. Yani kendi topraklarında, kendi sokak ve mahallelerinde savaşıyorlar. Bunun sahada çok büyük etkisi var."



Geçmiş yıllarda da ABD'nin Taliban karşısında değişik taktiklere başvurduğunu ifade eden Abdurrahman, ABD'nin geçen 16 senede Afganistan sahasında elle tutulur bir başarı sağlayamadığını ifade etti.

ABD, yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'a girmişti. Ülkeye yönelik saldırının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen ABD açısından bölgedeki durum daha da kötüleşiyor. Bazı ABD'li yetkililer ülkedeki durumdan oldukça fazla endişe duyduklarını dile getiriyorlar.



Afganistan'da 9 bine yakın askeri olduğu bilinen ABD'nin ülkeye ek asker gönderimi de gündemde.



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