Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'nin Kuzey Kore'ye saldıracağı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik bir saldırı planını değerlendirdiği iddia edildi.

09 Ocak 2018 Salı 17:06
ABD'nin Kuzey Kore'ye saldıracağı iddia edildi

ABD’li gazete Wall Street Journal’da yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kuzey Kore’ye askeri bir saldırı gerçekleştirme seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Haberin, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin sorunları diyalogla çözmeye karar verdiği gün yayınlanması dikkat çekti. Wall Street Journal, Trump hükümetinin Seul ve Pyongyang arasındaki buzlar erimekteyken riskli bir stratejiyi değerlendirdiğini yazdı.

Haberde, ABD’li yetkililerin Kore yarımadasında topyekün bir savaşı tetiklemeden askeri bir saldırı düzenlemenin mümkün olup olmadığını değerlendirdiği ileri sürülüyor.

KUZEY KORE: ABD'Yİ VURACAĞIZ

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin ardından Kuzey Kore'den ABD'yi hedef alan bir açıklama geldi.

Reuters'a konuşan Kuzey Koreli bir yetkili, Kuzey Kore'nin silahlarının sadece ABD'yi hedef aldığını, Güney Kore, Rusya ve Çin'i hedeflemediğini söyledi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:06
  1. kuzey kore
  2. ABD
  • QuadrigaQuadriga31 dk önce
    Bir cacık olmaz. Olan japonlara olur. Abd bahaneyle daha da çöker onlara...
  • turkturk33 dk önce
    amerika akli sira OYUN OYNAYACAK AMA YAKINDAO K... GIRECEK INSALLAH KORE ABDYE BIRGONDERIR UMUDUMUZ ORAYA KADAR VARMSAI YARIDA KALMASI COK UZULUR BU MILLET SONRA..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı talepler ve...
  1. Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı..
  2. İntihar saldırısı: 6 ölü, 17 yaralı
  3. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat..
  5. Japon astronotun uzayda boyu 9..
  6. Fındıkta TSK sevinci
  7. 'Terör tarihinde yeni bir sayfa, her..
  8. Minübüs alev alev yandı! 7 yaralı
  9. Fas o toplantı için harekete geçiyor
  10. Yunanistan'a kaçarken ölümden döndüler
  11. İHH uyuşturucu ile mücadele başlattı
  12. Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni..
  13. 50 milyon liralık AVM zararına satıldı
  14. Kilosu 1 lira 80 kuruşa kadar düştü
  15. Kuzey Kore'den yeni tehdit:..
  16. CHP'nin İstanbul adayları belli oldu
  17. Yemen'de patlama: 3 kişi hayatını..
  18. Kırklar Dağı'ndaki konutların yıkımı..
  19. İstanbul'da sahte içki üreten şebekeye..
  20. Toplu taşımada gece mesaisi başlıyor
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
Pisliği yapana değil yazana hapis!
Pisliği yapana değil yazana hapis!
Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı