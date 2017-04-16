ABD: Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, başarısız bir füze testi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye karşı "tüm seçeneklerin masada" olduğunu açıkladı.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:01
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, başarısız bir füze testi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye karşı "tüm seçeneklerin masada" olduğunu açıkladı.
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