ABD: Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada

Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesiyle ilgili ABD'den gelen açıklamada, tüm seçeneklerin masada olduğu söylendi.

ABD: Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:01

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, başarısız bir füze testi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye karşı "tüm seçeneklerin masada" olduğunu açıkladı.

 
Etiketlerdonald trumpkuzey koreMcMasterfüze testi
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