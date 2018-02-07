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ABD küplere binecek! Kuzey Kore ve Rusya...

Rus ve Kuzey Koreli diplomatlar bir araya geldi. Moskova'da gerçekleştirilen toplantıda, Kore Yarımadası ve ikili ilişkiler konuşuldu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:17
ABD küplere binecek! Kuzey Kore ve Rusya...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Kuzey Kore'yi provoke ettiğini savunarak, "Pyongyang yönetimi, ABD yüzünden sert hamleler yapmak zorunda kalıyor. Her şey sanki Kim Jong-un'un maceraperest adımlar atması için yapılıyor." demişti.

Kuzey Kore'nin yalnızlaştırılmasını isteyen ABD, dün de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini söylemesi üzerine Rusya ile aralarının daha da gerilebileceği konuşuluyor.

ABD TEHDİT ETTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Japonya ziyareti sırasında basına bazı açıklamalarda bulunmuştu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Pence, Kuzey Kore'ye karşı şimdiye kadarki en sert ve agresif ekonomik yaptırımın kapıda olduğunu söylemişti. 

ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:17
  1. Kuzey Kore
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Moskova

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  • Helecan çok dörüklerde...Helecan çok dörüklerde...2 sa önce
    Sarı kafa ile, cilet göz' ün maceraları: episode 1000! Next bölümü bekleyin; yarınnn..
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