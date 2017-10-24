ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban Hareketine bağlı El İmarat Haber, Taliban güçlerinin Verdak Vilayetinde düzenlediği saldırıda 6 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Taliban üyelerinin yol kenarına yerleştirdiği mayınla hedef aldığı tank, tamamen imha olurken tankın içinde bulunan askerler de hayatını kaybetti. El İmarat Haber, patlamanın, tankı parçalara ayıracak kadar kuvvetli olduğunu yazdı.

Verdak Vilayetinde düzenlenen ayrı ayrı saldırılarda çok sayıda Afgan Milli Ordusuna mensup askerin de öldüğü ifade edildi. Seyid Abad ilçesindeki bir saldırıda 2 Milli Ordu askeri ölürken 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Seyid Abad ilçesinde bu sabah düzenlenen bir keskin nişancı atışında ise bir askerin öldüğü ve 2 askerin de yaralandığı belirtildi. Ülkede yeniden İslami kurallara göre yönetim kurmak isteyen Taliban Hareketi, ABD öncülüğündeki yabancı güçlere ve müttefiki Kabil Hükumetine karşı saldırılar düzenliyor.

Örgüt, ülkedeki yabancı askerler çıkana kadar Kabil Hükumetiyle masaya oturmamakta kararlı.

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