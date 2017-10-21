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ABD konsolosu fena yakalandı! Trump aleyhine...

2016 yılında Türkiye'de göreve başlayan ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis'in, sosyal medyada Trump aleyhinde kampanya yürüttüğü ortaya çıktı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:56
ABD konsolosu fena yakalandı! Trump aleyhine...

Hillary Clinton ve ekibi ile yakın bağları olan Jennifer Davis'in, John Bass ile birlikte ABD-Türkiye ilişkilerini sabote eden ekipten olduğu konuşuluyor. Geçmişte eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile, son seçimlerde Trump'a karşı seçimi kaybeden Hillary Clinton'la ve Obama döneminin Dışişleri Bakanı John Kerry ile çok yakın çalışan Davis'in, Trump karşıtı bu isimlerle aynı ekipten olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA BAŞKANIYLA SAVAŞIYOR

Davis twitterda sıkı bir Trump karşıtı. ABD devletinin resmi görevlisi olduğu halde tüm protokolleri çiğneyip ülkesinin resmi başkanına karşı açıkça "savaş" açmış görünüyor.

İşte Davis'in sosyal medyadaki karnesi;


(Donald Trump mümkün olmadığını düşündüğüm şeyi yaptı: Benim Amerikan futbolu izlememi sağladı.)

2016 yılında Türkiye'de göreve başlayan Jennifer Davis'in twitterdaki beğenileri de tamamen Trump karşıtı detaylar içeriyor. Sosyal medya hesabı incelendiğinde Trump'ın politikalarından rahatsız olduğu açıkça belli oluyor.

Demokratlardan Clintoncu senatör Elizabeth Warren'ın, Trump'ı yalancılıkla itham eden tweetini beğendi.

Bu durum Davis'in, John Bass ile birlikte Washington politikalarının dışına çıkarak, ABD-Türkiye ilişkilerini sabote eden ikinci kişi olduğu yorumlarına sebep oldu.

OBAMA DÖNEMİNDE GÖREVE GELMİŞTİ

Obama döneminde göreve gelen Davis'in Trump'ı eleştiren tweet'leri sık sık beğendiği görülüyor. Şimdi kamuoyu şu sorulara cevap arıyor. Türkiye ile ABD arasında patlak veren vize krizinde Obama dönemi kalıntısı diplomatlar ne kadar etkili oldu? 17/25 Aralık FETÖ yargı darbesinde ve 15 Temmuz FETÖ askeri darbe girişiminde Obama döneminde atanan diplomatlar ne kadar etkili oldu? Bu isimler, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik çıkararak 15 Temmuz darbe girişimine verdikleri desteğin deşifre olmasını engellemeye mi çalışıyor?

ABD'li bir şarkıcının Trump'ı saygısızlıkla suçladığı tweetini de beğendi. ​

Washington'daki derin iktidar kavgasında Trump karşıtı olan iki isim John Bass ve onun baş yardımcısı Davis'in Türkiye ile ABD ilişkilerini sabote eden çıban başları olabileceği şüphesi şimdi daha bir ciddiyet kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son vize krizinde sabıkalı büyükelçi John Bass'ı işaret etmesi de önem taşıyor. Yaşanan vize krizinde Washington'dan farklı bir açıklama gelse de vizeleri durdurma kararını Bass'ın tek başına verdiği ortaya çıkmıştı. Tamamen Türkiye'nin Trump yönetimiyle olan ilişkilerini bozmak için yapılan bu hamlenin emrinin ABD'deki Trump karşıtı ekibin adamı olan Bass'a verildiği düşünülüyor.

Ölen bir ABD'li çavuşun hamile eşi üzerinden Trump'ı eleştirip, Hillary Clinton'un kızı Chelsea'nin tweetini beğendi.

İstanbul'a Başkonsolos olarak gönderilen Jennifer Davis'in de aynı yapıya hizmet ettiği anlaşılıyor. Zira DavisTwitter'da sıkı bir Trump karşıtı. ABD devletinin resmi görevlisi olduğu halde tüm protokolleri çiğneyip ülkesinin resmi başkanına karşı açıkça "savaş" açmış görünüyor.

 A Haber

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:56
  1. Türkiye
  2. Hillary Clinton
  3. Jennifer Davis
  4. John Bass
  5. ABD
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu1 gün önce
    ABD yi kimin yönettiği zaten belli değildi şimdi daha da karmaşık oldu her kafadan başka ses çıkıyor. Bu duruma da getiren obama oldu.
  • AYHAN ERGİNÖZ-EMETAYHAN ERGİNÖZ-EMET1 gün önce
    TRUMP ZEKÂ YÖNÜNDEN İRONİK YANİ KAST EDİLENŞİN TERSİNİ ARAYAN, ANLAYAN VE AYNI ZAMAN DA TİPOLOJİK BİR VAKADIR. ONUN ESKİ SANATINDAKİ KELİME HAZNESİYLE; VUCUT DİLİ SİYASİ EMOLOJİYLE ÖRTÜŞMÜYOR. BU ONDA ELE ALINMASI GEREKEN YETK İ ZAAFİYETİ DE DOĞURMUŞ SON OLAYDA BÜYÜK ELÇİLERİNİN SİYASİ ARENADAKİ DEVLETİ ADINA ALDIĞI KARARLARLA DEVLETİNİN BAŞINDAKİ KİŞİNİN SİYASİ BECERİSİNİN; BASİRETSİZ ELLERDE NE HALE GELDİĞİNİ GÖSTEREN ŞOVUNA; KAYITSIZLIKLA BAKILMASI DA ABD İN YÜZSÜZLÜĞÜDÜR. ABD BÜROKRASİSİ TÜKENMİŞLİK SENDROMUYLA KAYITSISIZLIĞI OKYANUS ÖTESİNE TAŞIYARAK, GERGİNLİK YARATMA SİYASETİNİ DEVLET BAŞKANLARINI PASİFİSE EDEREK BÜYÜK ELÇİLERİ VASTASIYLA YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRARAK YÜRÜTÜYOR. BU ELÇİ HANGİ MENTALİTEYLE GÖREV YETKİSİNİN DIŞINDAKİ BU UYGULAMAYI DEVLETİNE İSTİNAT ETDİRİYOR? ACABA ABD DERİN DEVLETİ TRUMP UN SİYASİ BECERİLERİNDEN ŞÜPHE Mİ DUYMUŞTA BU YETKİYİ BÜYÜK ELÇİSİNE VERMİŞ? BU UYULAMA DAHA ABD İN HANGİ ELÇİLERİNDE VAR? SİYASİ KRİZLERE YOL AÇAN PATAVATSIZ BU UYGULAMALAR UYGULAMAYA KONULAN ÜLKEDEN TEPKİYLE KARŞILAŞINCA, NEDEN SONRASINDA ELÇİNİN SİYASİ BASİRETSİZLİĞİ ÜZERİNDEN LANSE ETTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR? YOKSA BOŞ ATIP DOLU TUTMAYA DAYANAN DANIŞIKLI DÖĞÜŞLÜ BİR OYUNMU? BU NEDENLER ABD İN SİYASİ YÜZSÜZLÜĞÜDÜR. KENDİNİ BAĞLAR. ABD SİYASETİ HER ALANDA YETKİ ZAAFININ BASİRETSİZ ELLERDEKİ İCRAATIYLA DOLUDUR. TRUMP UN GÖREV SÜRESİ BİTENE KADAR BÖYLE SÜRECEKTİR. ABD İN DERİNLEŞEREK ARTACAK OLAN TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA ETKİN SİYASİ DİPLOMASİLER ÜRETELMELİ VE SAHNEYE KONULAN OYUNLARA BU AÇIDAN HAZIRLIKLI OLUNMALIDIR. ABD İN SAHNELEDİĞİ YA TUTARSA SİYASETİ KENDİ İÇİNDE KOKUŞMUŞLUĞUN VE SİYASİ ENTRİKANIN TÜKENMİŞLİK SENDROMUDUR
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    Hainlik İttifakı.
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????1 gün önce
    Her yerde bilinçli kullanılan fitneciler var özellikle iran fitneci nin ta kendisi;kendisi düşman olduğunu iddia ettiği herkes le anlaşır, başkasiylada arasını bozmaya çalışır
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