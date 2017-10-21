ABD konsolosu fena yakalandı! Trump aleyhine...

Hillary Clinton ve ekibi ile yakın bağları olan Jennifer Davis'in, John Bass ile birlikte ABD-Türkiye ilişkilerini sabote eden ekipten olduğu konuşuluyor. Geçmişte eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile, son seçimlerde Trump'a karşı seçimi kaybeden Hillary Clinton'la ve Obama döneminin Dışişleri Bakanı John Kerry ile çok yakın çalışan Davis'in, Trump karşıtı bu isimlerle aynı ekipten olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA BAŞKANIYLA SAVAŞIYOR

Davis twitterda sıkı bir Trump karşıtı. ABD devletinin resmi görevlisi olduğu halde tüm protokolleri çiğneyip ülkesinin resmi başkanına karşı açıkça "savaş" açmış görünüyor.

İşte Davis'in sosyal medyadaki karnesi;



(Donald Trump mümkün olmadığını düşündüğüm şeyi yaptı: Benim Amerikan futbolu izlememi sağladı.)

2016 yılında Türkiye'de göreve başlayan Jennifer Davis'in twitterdaki beğenileri de tamamen Trump karşıtı detaylar içeriyor. Sosyal medya hesabı incelendiğinde Trump'ın politikalarından rahatsız olduğu açıkça belli oluyor.

Demokratlardan Clintoncu senatör Elizabeth Warren'ın, Trump'ı yalancılıkla itham eden tweetini beğendi.

Bu durum Davis'in, John Bass ile birlikte Washington politikalarının dışına çıkarak, ABD-Türkiye ilişkilerini sabote eden ikinci kişi olduğu yorumlarına sebep oldu.

OBAMA DÖNEMİNDE GÖREVE GELMİŞTİ

Obama döneminde göreve gelen Davis'in Trump'ı eleştiren tweet'leri sık sık beğendiği görülüyor. Şimdi kamuoyu şu sorulara cevap arıyor. Türkiye ile ABD arasında patlak veren vize krizinde Obama dönemi kalıntısı diplomatlar ne kadar etkili oldu? 17/25 Aralık FETÖ yargı darbesinde ve 15 Temmuz FETÖ askeri darbe girişiminde Obama döneminde atanan diplomatlar ne kadar etkili oldu? Bu isimler, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik çıkararak 15 Temmuz darbe girişimine verdikleri desteğin deşifre olmasını engellemeye mi çalışıyor?

ABD'li bir şarkıcının Trump'ı saygısızlıkla suçladığı tweetini de beğendi. ​

Washington'daki derin iktidar kavgasında Trump karşıtı olan iki isim John Bass ve onun baş yardımcısı Davis'in Türkiye ile ABD ilişkilerini sabote eden çıban başları olabileceği şüphesi şimdi daha bir ciddiyet kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son vize krizinde sabıkalı büyükelçi John Bass'ı işaret etmesi de önem taşıyor. Yaşanan vize krizinde Washington'dan farklı bir açıklama gelse de vizeleri durdurma kararını Bass'ın tek başına verdiği ortaya çıkmıştı. Tamamen Türkiye'nin Trump yönetimiyle olan ilişkilerini bozmak için yapılan bu hamlenin emrinin ABD'deki Trump karşıtı ekibin adamı olan Bass'a verildiği düşünülüyor.

Ölen bir ABD'li çavuşun hamile eşi üzerinden Trump'ı eleştirip, Hillary Clinton'un kızı Chelsea'nin tweetini beğendi.

İstanbul'a Başkonsolos olarak gönderilen Jennifer Davis'in de aynı yapıya hizmet ettiği anlaşılıyor. Zira DavisTwitter'da sıkı bir Trump karşıtı. ABD devletinin resmi görevlisi olduğu halde tüm protokolleri çiğneyip ülkesinin resmi başkanına karşı açıkça "savaş" açmış görünüyor.

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