ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi

İfadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, 31 Ocak'ta savcılığa teslim olduğu ve hakkında ev hapsi kararı verildiği ortaya çıktı.

AA-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, ''anayasayı ihlal'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün 31 Ocak'ta savcılığa gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.

Savcılığın, ifadesini aldığı Cantürk'ü adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsine karar verilmesi talebiyle hakimliğe sevk ettiği ve nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin de şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi. Şüpheli Cantürk'ün adli kontrol hükümleri kapsamında, hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedildiği öğrenildi.

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Şüpheli Cantürk'ün eşi S.C. ve kızı K.İ.C. de 8 Ekim 2017'de gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.