Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi

İfadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, teslim olduğu ve hakkında ev hapsi kararı verildiği ortaya çıktı.

11 Şubat 2018 Pazar 01:58
ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi

İfadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, 31 Ocak'ta savcılığa teslim olduğu ve hakkında ev hapsi kararı verildiği ortaya çıktı. 

AA-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, ''anayasayı ihlal'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün 31 Ocak'ta savcılığa gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.

Savcılığın, ifadesini aldığı Cantürk'ü adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsine karar verilmesi talebiyle hakimliğe sevk ettiği ve nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin de şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi. Şüpheli Cantürk'ün adli kontrol hükümleri kapsamında, hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedildiği öğrenildi.

FETÖ’cü müdürlerin ABD ziyaretini itiraf etti

Şüpheli Cantürk'ün eşi S.C. ve kızı K.İ.C. de 8 Ekim 2017'de gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 01:58
  1. ABD
  2. İstanbul Başkonsolosluğu
  3. Nazmi Mete Cantürk
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. yurtdışına çıkış yasağı
  6. adli kontrol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konut sahipleri buna dikkat! Tapunuz iptal olabilir!
    1. Konut sahipleri buna dikkat! Tapunuz..
    2. Çalıntı teller gömülü halde bulundu
    3. Aksaray'da kamyon devrildi: 1 ölü
    4. İhsan Şenocak’tan flaş karar
    5. Perinçek zihni ‘babadan oğula’..
    6. Abhazya'da Türk gemi kaptanı kaçırıldı
    7. Ünlü hakemlere FETÖ incelemesi…
    8. ABD Konsolosluk görevlisine ev hapsi
    9. Real Madrid farklı kazandı
    10. Beyaz Saray danışmanından flaş..
    11. Amerikalıları kudurtacak animasyon
    12. Halep'e bombardıman başladı iddiası
    13. Türkiye’nin hakiki dostları kendini..
    14. Halep'te PKK ile şiddetli çatışma
    15. Afrin'e o askerler gelmiş!
    16. Tuzla'daki özel okullar sosyal..
    17. Nabi Avcı'nın ilk dersi ile başladı
    18. ABD GPS’e alternatif arıyor
    19. Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Yanlış ilaç..
    20. Suriye’nin düşürdüğü uçak sonrası…..
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler Sultanı'
    Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler Sultanı'
    Düşürülen helikopter sonrası terör örgütüne ilk darbe
    Düşürülen helikopter sonrası terör örgütüne ilk darbe