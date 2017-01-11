ABD kongresindeki o hain bakın kim çıktı

FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan ABD, Türkiye ile ilgili düzenlenen kongrede teröristbaşı ve örgütünün propagandasının yapılmasına da izin verdi. 9 Aralık 2016'da ABD Kongresi'nde düzenlenen Türkiye ile ilgili skandal brifingde FETÖ'nün ABD'deki çatı derneği olan Ortak Değerler için İttifak Başkanı olan FETÖ elebaşı Gülen'in sağ kolu Alp Aslandoğan, İnsan hakları örgütü PEN Amerika'nın Direktörü Karin Karlekar ve Bipartisan Politika Merkezi üst düzey politika danışmanı Nicholas Danforth katıldı.



KATILIMCILARIN HEPSİ FETÖ'YÜ AKLAMAYA ÇALIŞTI



Akşam gazetesinin haberine göre, FETÖ sözcüsü Aslandoğan resmi kayıtlara geçen sunumunda Türk halkı ve hükümeti hakkında yalan, manipülatif ve karalamalarla dolu senaryolar uydurup kongreden Türkiye'ye yönelik baskının devam ettirilmesini istedi. FETÖ sözcüsü Aslandoğan resmi kayıtlara geçen sunumunda Türk halkı ve hükümeti hakkında yalan, manipülatif ve karalamalarla dolu senaryolar uydurup kongreden Türkiye'ye yönelik baskının devam ettirilmesini istedi. Brifingde dikkat çeken bir başka nokta ise başta moderatör olmak üzere tüm katılımcıların ortaklaşa FETÖ ve elebaşı Gülen'i masum göstererek savunmalarıydı.



TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E KALKAN OLDULAR HDP'Yİ SAVUNDULAR



Amerikan Kongre'sinin resmi kayıtlarında ana doküman olarak yer alacak bu önemli brifingi sabote eden isimlere Kongre yetkililerinin de katılması Obama yönetiminin Türkiye'ye bakışını yeniden ortaya koydu. Aslandoğan sözlerine Gülen'i savunarak başladı ve FETÖ'nün elebaşını suçlanmasına karşın hakkında hiçbir delil olmadığı yalanını uydurdu. Aslandoğan komplo teorisine Kürtler, Aleviler, gazeteciler, ulusalcılar, işadamları ve akademisyenlerin de Erdoğan'ın direktifleriyle tutuklandığı yalanını koydu ve HDP'lileri savunmayı da ihmal etmeyerek "Türkiye Parlamentosu'ndaki 9 Kürt üye Kasım ayında tutuklandı" diye konuştu.