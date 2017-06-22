İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD kongresinde açıldı.. Neye uğradıklarını şaşırdılar...

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla ABD Kongresinde "Sınırda: Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:15
ABD kongresinde açıldı.. Neye uğradıklarını şaşırdılar...

"Turkish Heritage Organization" (THO) tarafından Dünya Mülteciler Günü nedeniyle ABD Kongresinde Suriyeli mültecileri konu alan fotoğraf sergisinin sunumu yapıldı.

Washington merkezli faaliyet gösteren THO, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla ABD Kongresinde "Sınırda: Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar" adlı fotoğraf sergisin, açtı.

Davetlilere Suriye'de yaşananlardan en çok etkilenen kişiler olan kadın ve çocuklarla ilgili sunumların yapıldığı sergideki fotoğraflar ilgi çekti.

"ULUSLARARASI TOPLUM DAHA FAZLA ADIM ATMALI"

Açılış konuşmasını yapan ABD Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı ve Ohio vekili Cumhuriyetçi Steve Chabot, "Suriye'de yaşananlara dur denilmesi için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini" vurguladı.

THO Başkanı Ali Çınar ise etkinlik boyunca çok sayıda Kongre üyesinin gezdiği serginin, Suriyeli mültecilerin çektiği zorluklara dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını ve ABD'nin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

20 Haziran, 2001 yılında dünya genelinde "Dünya Mülteciler Günü" olarak belirlenmişti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:15
  1. FOTOĞRAF
  2. fotoğraf sergisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!