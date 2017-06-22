ABD kongresinde açıldı.. Neye uğradıklarını şaşırdılar...

"Turkish Heritage Organization" (THO) tarafından Dünya Mülteciler Günü nedeniyle ABD Kongresinde Suriyeli mültecileri konu alan fotoğraf sergisinin sunumu yapıldı.

Washington merkezli faaliyet gösteren THO, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla ABD Kongresinde "Sınırda: Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar" adlı fotoğraf sergisin, açtı.

Davetlilere Suriye'de yaşananlardan en çok etkilenen kişiler olan kadın ve çocuklarla ilgili sunumların yapıldığı sergideki fotoğraflar ilgi çekti.

"ULUSLARARASI TOPLUM DAHA FAZLA ADIM ATMALI"

Açılış konuşmasını yapan ABD Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı ve Ohio vekili Cumhuriyetçi Steve Chabot, "Suriye'de yaşananlara dur denilmesi için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini" vurguladı.

THO Başkanı Ali Çınar ise etkinlik boyunca çok sayıda Kongre üyesinin gezdiği serginin, Suriyeli mültecilerin çektiği zorluklara dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını ve ABD'nin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

20 Haziran, 2001 yılında dünya genelinde "Dünya Mülteciler Günü" olarak belirlenmişti.